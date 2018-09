Neckargemünd. (cm) Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Was schon kleine Mädchen können, das müsste ich doch auch hinbekommen. Dachte ich. Bis ich gestern selbst auf einem Einrad saß. Hui, war das wacklig! Ohne Unterstützung sich nur ein paar Sekunden im Sattel halten oder sogar ein paar Meter fahren? Keine Chance. Aber ich wollte es wissen. Im Rahmen des Turnfestes bot der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) in der Münzenbachhalle an, das Einradfahren selbst auszuprobieren. Ich, normalerweise Redakteur in der RNZ-Redaktion Region Heidelberg, wagte den Selbstversuch.

Am Eingang treffe ich Maren Schindeler-Grove, die Vizepräsidentin des BDR. "Kann man Einradfahren überhaupt halbwegs an einem Tag lernen?", frage ich - zugegeben etwas naiv. Schindeler-Grove grinst. "Kinder brauchen zwischen zwei Tagen und zwei Monaten, bis sie ohne Hilfe fahren können", erklärt sie: "Und bei Erwachsenen dauert es deutlich länger."

Na, das kann ja heiter werden. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nicole Ruch und Jelena Marxen warten schon auf mich. Beide sind aus Hamburg zum Turnfest nach Neckargemünd gekommen. Nicole ist Betreuerin in einem Einradverein und Sportlehrerin, Jelena ihre Schülerin - und ein Einrad-Ass. Am Wochenende ging die 16-Jährige bei den deutschen Meisterschaften an den Start. Nicole und Jelena wollen mir also das Einradfahren beibringen - oder zumindest zeigen, wie es gehen soll. "Am besten gehen wir in die Einfahrhalle", meint Nicole, "da haben wir mehr Ruhe." Für mich aber viel wichtiger: Dort sind keine Zuschauer, die sehen könnten, wie ich mich zum Affen mache.

Dann kann es losgehen. Nicole drückt mir ein Einrad in die Hand. Und jetzt? "Aufsteigen", sagt die 29-Jährige mit einem Grinsen. Ja, klar, aber wie? "Ganz einfach: Du gehst an die Sprossenwand, stellst das Einrad vor Dich, nimmst den Sattel zwischen die Beine und stellst den rechten Fuß auf das rechte Pedal." Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. "Und dann auf das Pedal treten."

Gesagt, getan. Und schwupps, das Einrad bewegt sich zu mir und ich werde auf den Sattel gehoben. Das war ja gar nicht mal so schwer. Aber da sitze ich nun. Klammere mich mit beiden Händen an die Sprossenwand und fühle mich wie ein Nichtschwimmer am Beckenrand. Nicole und Jelena können sich das Lachen nicht verkneifen. Im Spiegel sehe ich mich. Ja, okay, ich gebe zu: Es ist zum Lachen.

Ich lasse meine Sprossenwand los, Nicole und Jelena nehmen meine Hände. Ich schwanke - nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach überall. Stützräder wären jetzt nicht schlecht. "Und nun laaangsam treten." Der erste Meter ist geschafft, der zweite auch, beim dritten habe ich wieder Boden unter den Füßen. Einmal zu fest getreten, und das Einrad war schneller als ich. Immerhin: Ich lande auf den Füßen, wenigstens beim Fallen stelle ich mich geschickt an. Der zweite Versuch. Der dritte. Der vierte. Jedes Mal komme ich weiter. Fahre sogar eine Kurve (!). Ich merke: Das Gleichgewicht zu halten, ist viel einfacher, wenn man tritt. Doch als ich schon dachte, ich könne ein paar Meter ohne Hilfe zurücklegen, fliege ich wieder runter. Einradfahren ist eben wie Rodeoreiten. Irgendwann wird man abgeworfen.

Und wie habe ich mich angestellt? "Für den Anfang gar nicht mal so schlecht", findet Jelena. Und Sportlehrerin Nicole meint es gut mit mir: "Ich würde Dir gerade noch eine Zwei geben." Danke.