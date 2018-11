Sandhausen/Backnang. (aham) "Wir haben ihn", hat Philipp Eberhard laut in den Flur seiner WG gebrüllt und sich dann wieder schlafen gelegt. Denn der Sandhäuser ist seit einigen Tagen wie Robert Rädel vom Landgut Lingental ein Sternekoch aus der Region rund um Heidelberg. Doch nicht nur das: Der 26-Jährige ist einer der jüngsten Sterneköche Deutschlands.

Im 100 Kilometer entfernten Backnang ist Eberhard der Küchenchef der "Kerzenstube". Und als ihn der Geschäftsführer des Restaurants morgens anrief und ihm erzählte, dass der renommierte Restaurantführer "Guide Michelin" ihm einen Stern verliehen hatte, hatte Eberhard noch tief und fest geschlafen. "Erst als ich dann zum zweiten Mal aufgewacht bin, habe ich das überhaupt realisiert", erzählt der 26-Jährige.

Nicht nur sein Alter ist bemerkenswert. "Wir haben das Restaurant erst im September eröffnet", sagt der junge Küchenchef. "In so einer kurzen Zeit einen Stern zu erhalten - das ist fast unmöglich." Doch Eberhard hat es geschafft, und zwar mit Ofenkarotten. Was sich "einfach" anhört, ist so gewollt. "Ich will aus einfachen Produkten etwas herausholen", sagt der Sternekoch. "Bei uns gibt es keinen Kaviar oder Hummer." Die Rechnung ging auf: Auf den Stern im "Guide Michelin" folgten 15 Punkte im Gourmetrestaurantführer "Gault & Millau".

Dabei soll die "Kerzenstube" gar nicht das sein, was man sich sonst unter einem Gourmetrestaurant vorstellt. "Bei uns muss man keinen Anzug tragen", erklärt Eberhard. "Und wir wollen zeigen, dass Sterneküche keine 200 Euro kosten muss und man auch satt wird." Der junge Sandhäuser ist überglücklich über seinen Stern. "Das war schon mein Ziel", gibt er zu. Dass es aber so schnell klappt, damit hat er eben nicht gerechnet.

Dass er Koch werden wollte, war ihm klar, als er als 14-jähriger Schüler der Walldorfer Realschule ein Praktikum im Winzerhof in Rauenberg machte. Nach dem Schulabschluss folgte eine Ausbildung am Europäischen Hof in Heidelberg, danach arbeitete er unter anderem im Mannheimer Sternerestaurant "Da Gianni" und im Robinson Club auf der spanischen Insel Fuerteventura. Letztes Jahr entschloss er sich, an der Heidelberger Hotelfachschule eine Weiterbildung zum Küchenmeister zu machen. Im Sommer legte er seine Prüfung ab, es folgte die Anstellung in Backnang und der Rest ist Geschichte.

Das Kochen wurde ihm übrigens in die Wiege gelegt. "Mein Vater ist ambitionierter Hobbykoch", berichtet er. Dessen Aushängeschild ist Tafelspitz mit Kartoffeln - und ist zugleich auch Eberhards Lieblingsgericht. Ohnehin lässt er sich fernab der Arbeit lieber bekochen. "Wenn man den ganzen Tag mit Essen zu tun hat, genießt man in der Freizeit lieber das Essen von anderen", sagt der 26-Jährige, der am Wochenende in Sandhausen lebt und unter der Woche in Backnang. Nur eine Ausnahme macht er: Da er Mitglied beim Technischen Hilfswerk (THW) in Heidelberg ist, bekocht er die Truppe manchmal bei Übungen. "Aber dann gibt es etwas einfachere Gerichte", schmunzelt er.