Nußloch. (fi) Ein Monat kann lange sein, wenn das Geld bis zum Ultimo reichen soll. Kann das beliebte und geliebte Smartphone helfen, Einnahmen und Ausgaben besser zu kontrollieren? Johannes Vedder (16) aus Nußloch ging mit seiner Gruppe diese Aufgabe an - und entwickelte eine App.

Er wurde zuvor zum Sommercamp des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam eingeladen. Der Schüler der elften Klasse am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen tüftelt gerne an Lösungen am PC. Bereits im vorigen Jahr hat er die Sommerferien dazu genutzt, um am HPI einen Online-Kurs zu belegen zum Thema "Web-Technologien". Johannes war so begeistert, dass er sich zum diesjährigen Camp in Potsdam bewarb.

"Diese fünf Tage waren sehr intensiv und erlebnisreich", so der Schüler. Studenten des Studiengangs "IT-Systems Engineering" führten Regie. Die Gruppen erhielten die Aufgabe, aus fünf Fotos aus dem Leben eines Menschen ein EDV-Projekt zu entwickeln. "Unser Typus war ein Mann, der sein geringes Einkommen meist in neue Technologien investiert, aber sonst alles in seinem Haushalt recht vernachlässigte." Das ließ sich aus den Fotos herauslesen.

Aus diesem Eindruck heraus entstand die Idee, ein kleines Programm, eine sogenannte App, zu entwerfen. "Survive the month" wurde das Projekt getauft. Und mit der Erfassung und Budgetierung von Einkommen und Ausgaben sollte das Ziel, den "Monat zu überleben", fassbar und zu bewältigen sein.

"Der Benutzer kann seine Ausgaben und Fixkosten in die Applikation eingeben, seine Sparziele definieren und Wünsche erfassen, er ist dann immer auf dem Laufenden, ob das Geld dafür reicht", berichtet Johannes Vedder. Ganz fertig geworden ist die App nicht, doch die Mitglieder aus ganz Deutschland in der achtköpfigen Gruppe stehen in Kontakt, das Projekt soll lauffähig gemacht werden.

Der Gymnasiast begeistert sich für Deutsch und Mathematik, aber auch eigene Windows-Entwicklungen haben für ihn ihren Reiz. Einen Vokabeltrainer für Latein hat er für sich und seine Klassenkameraden programmiert: "Der läuft zwar nicht hundertprozentig, aber mir hat er schon oft geholfen." Wer ihn nutzen möchte, der kann sich unter www.jojota.square7.de/vokabeln einloggen.

Ein Tipp-Spiel für die Fußballbundesliga hat Johannes schon programmiert, überhaupt: IT- und Computertechnik, darauf wird auch der Berufswunsch hinauslaufen. "Mein letztes Praktikum habe ich in der EDV-Abteilung beim PZN in Wiesloch gemacht, das hat mir sehr gefallen." Zum Ausgleich und als Hobbys dienen dem 16-Jährigen das Tennisspiel beim TC und das Spiel auf der Blockflöte, das in der Musikschule Südliche Bergstraße vertieft wird. Vielleicht geht es Johannes in zwei Jahren so, wie drei anderen beim Sommercamp: Ihnen wurde die Zulassung für das Bachelorstudium am HPI persönlich überreicht.