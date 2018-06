Von Christoph Moll

Leimen. Ferik Alihajdaraj ist sauer. "Das war schon das vierte Mal in nur drei Monaten", sagt der Inhaber des Leimener Brauhauses am Georgimarktplatz. In der Nacht auf Dienstag stieg kurz nach 1 Uhr ein Einbrecher durch ein aufgebrochenes Küchenfenster in seine Gaststätte ein - schon wieder. Bereits einige Wochen zuvor kam es zu einem Einbruch - zwei weitere Male blieb es beim Versuch. Einmal, am Morgen des 25. Februar, störte ein RNZ-Zusteller wohl den Einbrecher. Das Seltsame: Auch jetzt durchwühlte der Einbrecher zwar alle Schubladen, nahm aber nichts mit. "Der Sachschaden summiert sich aber schon auf ein paar Tausend Euro", erzählt Ferik Alihajdaraj. "Das Ärgerliche ist immer der Aufwand mit der Versicherung und dass man die Polizei rufen muss, das nervt."

Das Leimener Brauhaus ist nicht die einzige Gaststätte, in die in den letzten Wochen eingebrochen wurde. Vor einem Monat, am 18. Februar, stiegen Unbekannte nachts über ein Fenster in ein Bistro in der Rohrbacher Straße ein, brachen drei Spielautomaten auf. Das Geld darin sowie Wechselgeld und einen Laptop nahmen sie mit - Gesamtschaden: mehrere Tausend Euro. Die Scheibe eines Bistros in der Tinqueux-Allee schlugen Unbekannte am 26. Januar ein. Sie schafften es aber nicht, das Fenster zu öffnen und in das Lokal einzudringen.

Zu einem Einbruch in ein Spielcenter und in ein Internetcafé im Kurpfalz-Centrum kam es dann am Montag letzter Woche zwischen 3 und 6 Uhr. Auch hier wurden Spielautomaten geleert. Schaden: mehrere Tausend Euro.

Ob dieser Einbruch auf das Konto des Gaststätteneinbrechers geht, ist unklar. Ziemlich sicher ist sich die Polizei aber, dass es einen Zusammenhang mit Einbrüchen in die Vereinsheime des VFB und der Kleintierzüchter gibt. Diese liegen außerhalb, seien nicht einsehbar und damit für Einbrecher "ideal", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp. Hier wurden jeweils Flachbildschirme gestohlen. "Es deutet einiges daraufhin, dass es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt." Die räumliche und zeitliche Nähe seien auffällig und würden nahelegen, dass es sich um denselben oder dieselben Täter handelt.

Eine ähnliche Einbruchsserie in Gaststätten gab es Anfang des Jahres im benachbarten Nußloch. Hier blieb es meist bei Versuchen, nur einmal wurde ein Flachbildfernseher gestohlen. Erst Ende Januar nahm die Polizei nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen sechs tatverdächtige Jugendliche in einer Gaststätte in der Leimener Innenstadt vorläufig fest - zwei 16- und 17-Jährige kamen in Haft.

Ferik Alihajdaraj vom Leimener Brauhaus glaubt, dass die Täter organisiert sind. "Das ist kein Einzelner", meint er. Alihajdaraj glaubt zudem, dass es junge Leute sind. Und dafür hat er einen Grund: Auf dem Video aus einer Überwachungskamera, die der Brauhaus-Chef nach den ersten Einbrüchen installiert hat, ist ein junger Mann zu sehen, der gebückt durch die Gaststätte schleicht. Hat er gewusst, dass dort eine Kamera ist? Sein Gesicht ist nicht zu sehen. Dafür aber laut Alihajdaraj auffällige neongrüne Schuhe mit neonorangefarbenen Schnürsenkeln.

Der Einbrecher war wohl fast zwei Stunden in der Gaststätte. Nach dieser Zeit löste die Kamera noch einmal aus. "Er hat sich wohl sehr sicher gefühlt." Und er ist offenbar ein ordentlicher Mensch. Bevor er wieder ging, schaltete er den Strom am Sicherungskasten wieder ein, den er zuvor ausgeschaltet hatte.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Wiesloch unter der 06222/57090.