Neckargemünd. (cm) Ist damit die Ampelanlage der großen Kreuzung an der Friedensbrücke endlich gezähmt? Das für die Ampelschaltung zuständige Landratsamt in Heidelberg hat in der letzten Woche ein neues Steuerungsprogramm installiert, wie Behördensprecherin Silke Hartmann gegenüber der RNZ sagte. Damit sollen die zahlreichen "Aussetzer" der Vergangenheit angehören, hoffen die Experten der Behörde.

Auch in der vergangenen Woche machte die Signalanlage offenbar wieder, was sie wollte. Es kam im Feierabendverkehr wieder zu langen Rückstaus bis zum Kleingemünder Ortsausgang Richtung Neckarsteinach. Von dort bis zur Kreuzung benötigte man eine Viertelstunde. Und jede Menge Nerven.

Die Ursache war wohl, dass die Ampelanlage immer wieder in eine andere Schaltung zurückfiel. Der Kleingemünder Fahrlehrer Dietmar Keller hatte schon häufiger beobachtet, dass die Ampel von Kleingemünd kommend in Richtung Bammental nur noch 18 statt normalerweise 28 Sekunden grün zeigte. Und diese zehn Sekunden weniger sorgen dann für die langen Autoschlangen.

Warum das passiert, weiß man im Landratsamt nicht so genau. "Die Anlage ist schon alt", erklärt Behördensprecherin Hartmann. Bereits Anfang Mai waren Techniker einer beauftragten Firma vor Ort und untersuchten alles - sie konnten jedoch nichts Schlimmes entdecken. Nun hofft die Behörde, dass sie die Ampel mit dem neuen Steuerungsprogramm in den Griff bekommt. "Dieses soll dem Verkehrsaufkommen besser Rechnung tragen", sagt Hartmann.

Seit letzter Woche habe es keine Meldungen mehr über Staus gegeben. Und wenn auch das neue Programm nicht hilft, gibt es für die Autofahrer noch eine Hoffnung: Denn das Landratsamt bereitet die Ausschreibung für eine komplett neue Ampel vor. Bis Ende des Jahres sollen die Unterlagen fertig sein. Und damit der Ampel-Ärger endgültig zu Ende.