Sandhausen-Bruchhausen. (gol) "Charakterstark und pflegeleicht muss ein Therapiepferd sein", sagt Sarah Noujaim. Die Reitlehrerin muss es wissen, schließlich betreut sie seit Jahren behinderte Menschen. Und "Matse", eines von 45 Pferden auf dem Bruchhäuser Reiterhof Moser, hat den Eignungstest mit Bravour bestanden. Von nun an steht der 24-Jährige in Diensten der Lebenshilfe Mannheim.

Und das kostenlos, denn "Matse" ist ein Geschenk der 16-jährigen Samira Freier, die in Bruchhausen reitet. Bei den "Offenen Hilfen" der Mannheimer Lebenshilfe gehört therapeutisches Reiten längst zum Betreuungsalltag. Bereits drei andere gespendete Vierbeiner leisten auf diesem Gebiet zur Zeit in Brühl beste Arbeit, eines gehört übrigens Xavier Naidoo.

Die "Pferde gestützte Therapie" finde gerade bei motorischen Störungen oder Entwicklungsverzögerungen Anwendung, erläuterte der Vorsitzende der Mannheimer Lebenshilfe Karl-Heinz Trautmann bei der Übergabe des Pferdes an seine Einrichtung. Auf psychischer Ebene stehe die Kommunikation und Beziehung zwischen Mensch und Pferd im Mittelpunkt. "Durch die sensible Wahrnehmung des Pferdes und seine direkte Reaktion werden dem behinderten Menschen unbewusste Einstellungen und Verhaltensmuster deutlich, die er damit verändern kann", so Trautmann weiter.