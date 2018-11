Region Heidelberg. (cm) Die Katholiken in Neckargemünd und im Elsenztal müssen sich auf große Veränderungen einstellen: Zum 1. Januar 2015 verschmelzen nämlich acht Pfarrgemeinden, die bisher auf die drei Seelsorgeeinheiten Neckargemünd, Bammental und Mauer-Zuzenhausen verteilt waren.

"Es treten gravierende rechtliche und strukturelle Veränderungen mit beträchtlichen Auswirkungen ein", informierte die Vorsitzende der Neckargemünder Pfarrgemeinde St. Johannes Nepomuk, Verena Hammann-Kloss, den Gemeinderat der Stadt am Neckar (siehe weitere Artikel). Hintergrund der Reform sei der Priestermangel und die rückläufigen Kirchenmitgliederzahlen.

Seit dem Jahr 2005 bestehe die Seelsorgeeinheit Neckargemünd, die die vier Pfarrgemeinden Neckargemünd mit Waldhilsbach, Dilsberg mit Mückenloch und Lobenfeld mit Mönchzell und Waldwimmersbach sowie die "Arche" vereine. Neun Kirchen seien bisher "lose zusammengefasst". Jede Pfarrgemeinde sei noch selbstständig und könne Entscheidungen treffen. Es sei ein "loser Verbund ohne rechtliche Einheit", so Hammann-Kloss.

Das soll sich ab dem 1. Januar 2015 ändern. Dann kommen die vier Pfarrgemeinden Bammental mit Gaiberg, Wiesenbach, Mauer und Meckesheim zu den aktuellen vieren hinzu. "Es sind dann acht Pfarrgemeinden mit 14 Kirchen." Statt wie bisher 5500 Katholiken werden dann 11.800 in einer Seelsorgeeinheit betreut. "Das ist mehr als eine Verdopplung." Und: Aus dem "losen Verbund von Pfarrgemeinden" wird eine einzige Kirchengemeinde als Rechtseinheit, in der mit einem gemeinsamen Haushalt über die Geldverteilung entschieden wird. "Ab 2015 wird es einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat und einen Stiftungsrat geben", verdeutlichte Hammann-Kloss. "Das wird ein Mammutbetrieb." Es seien 50 Pfarrgemeinderäte vorgesehen. In ersten Gesprächen sei aber klar geworden, dass man nicht mehr als 25 wolle.

Derzeit gebe es in den Pfarrgemeinden 14 Kirchen, elf Gemeindehäuser, sieben Kindergärten und zwei kirchliche Sozialstationen. "Das alles geht auf die eine Gemeinde über." Man müsse sich einmal vorstellen, was das bedeutet, das sei dramatisch, meinte Hammann-Kloss.

Wenn man noch große Projekte wie die Kirchensanierung oder das Gemeindehaus angehen möchte, dann müsse man das jetzt tun. Denn falls es nicht genügend Kirchengemeinderäte aus Neckargemünd gebe, würden womöglich Meckesheimer oder Wiesenbacher über Neckargemünd entscheiden. "Später haben wir nur noch einen kleinen Haushalt, uns werden furchtbar die Hände gebunden sein." Hammann-Kloss sprach von einer "ganz gravierenden Sache". "Wir müssen jetzt handeln, damit nicht andere über uns bestimmen." Denn klar sei: Nicht alle 14 Kirchen, elf Gemeindehäuser und sieben Kindergärten könnten überleben. Die Zuweisungen, mit denen man Aufgaben vor Ort erfüllen müsse, würden knapper.

"Die katholische Kirche wird sich vor Ort verändern", fasste Verena Hammann-Kloss zusammen, die aus ihrer Meinung keinen Hehl machte: "Wir haben leider diesen Riesenkoloss übergestülpt bekommen." Vieles werde künftig anders sein. Ein Negativpunkt sei die "Vermögensvermengung". In der neuen Kirchengemeinde würden wohl die Schulden der einzelnen Pfarrgemeinden gemeinsam getragen. "Konflikte sind da vorprogrammiert", so Hammann-Kloss.

Pfarrgemeinderat Georg Wilke ergänzte, dass es zwei Pfarrer für die Seelsorgeeinheit geben könnte. "Vielleicht ist es aber künftig auch nur noch einer."

Noch sei übrigens nicht klar, wo die neue Riesen-Seelsorgeeinheit mit der Leitung ihren Sitz haben wird. Hammann-Kloss: "Ich sage nur so viel: Neckargemünd ist die größte Gemeinde."