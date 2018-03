Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach. In vier Wochen, am 11. November, wählt Heiligkreuzsteinach einen neuen Bürgermeister. Bislang haben drei Bewerber den Hut in den Ring geworfen: Die Bankfachwirtin und CDU-Gemeinderätin Sieglinde Pfahl (44), der Finanzwirt und SPD-Ortsvereinsvorsitzende Daniel Schollenberger (25) sowie der parteilose Berufsausbilder Roland Prinz (57) wollen Nachfolger des 66-jährigen Karl Brand werden, der nach drei Amtsperioden die kommunalpolitische Bühne verlässt. Alle bisherigen Kandidaten kommen aus der Odenwaldgemeinde, die Bewerbungsfrist endet am Montag. Was bedeutet es, in einem 2900 Einwohner zählenden Dorf wie Heiligkreuzsteinach Bürgermeister zu sein? Im RNZ-Interview erzählt der parteilose Brand, worin die Unterschiede zu einer größeren Kommune liegen, was seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger alles mitbringen muss und warum er sich manchmal als Seelsorger fühlt.

Herr Brand, nach 24 Jahren ist für Sie als Bürgermeister Schluss. Wie verfolgen Sie denn den Wahlkampf?

Völlig entspannt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das alles so unberührt lässt. Viele wollen jetzt von mir wissen, wen ich denn wähle. Aber da werde ich einen Teufel tun, mich dazu zu äußern, schließlich bin ich auch Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Interessant ist jedenfalls, dass es keinen Bewerber von außerhalb gibt. Und auch keinen Kandidaten mit Rathauserfahrung. Ich bin allerdings sehr froh, dass es schon drei Kandidaten sind. Es gibt eine Auswahl.

Das klingt so, als hätten Sie damit nicht unbedingt gerechnet.

Naja, qualifizierte Bewerber sind heute nicht mehr so breit gesät wie früher. Das gilt vor allem für kleinere Gemeinden im ländlichen Raum. Wer hier Bürgermeister sein will, muss das Amt in den Vordergrund rücken und Privates hinten anstellen. Die Familie muss voll dahinterstehen. Ich habe eine 70-Stunden-Woche, das schreckt viele ab.

Aber finanziell attraktiv ist das Bürgermeisteramt doch eigentlich.

Ja, der Job ist in der Tat gut bezahlt. Das Einstiegsgehalt für den neuen Bürgermeister liegt bei etwa 5000 Euro netto, je nach Familienstand. Das ist Besoldungsgruppe A 15 plus Zulagen. Nach einer Wiederwahl sind es noch mal etwa 1000 Euro mehr. Aber das darf natürlich nicht das Hauptargument sein.

Was ist das Reizvolle, Bürgermeister von Heiligkreuzsteinach zu sein?



Es sind die Menschen. In einem Dorf kennt jeder jeden, der Umgang miteinander ist anders als in einer Stadt. Durch die Nähe zu Heidelberg gibt es aber hier keine klassische Landbevölkerung, es ist eine interessante Struktur. Hier wohnt der Professor neben dem Landwirt. Außerdem haben wir natürlich eine wunderbare Landschaft. Und reizvoll ist auch die Vielfalt unserer Ortsteile.

Gutes Stichwort. Wie bekommt man sieben Ortsteile unter einen Hut?

Das ist schon eine Herausforderung. Niemand darf sich vernachlässigt fühlen. Es ist aber keine große Kunst, man muss die Strömungen erkennen. Die Kommunikation ist ganz wichtig. Der Bürgermeister muss überall wissen, wo der Schuh drückt.

Einige Ihrer Kollegen finden, dass ein Bürgermeister heutzutage nicht mehr wie früher bei allen Veranstaltungen im Ort präsent sein muss.

Aus meiner Sicht ist das in einem Dorf aber zwingend notwendig. Ein Bürgermeister muss auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Es ist die beste Art, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. So bekommt man mit, welche Probleme es gibt. Wenn in den Vereinen Frieden herrscht, dann herrscht er auch im Dorf. Ich glaube, ich war in 24 Jahren auf fast jeder Generalversammlung. In einer größeren Stadt kann ein Bürgermeister das nicht leisten.

Worin liegen weitere Unterschiede zu einer größeren Kommune?

Hier hat ein Bürgermeister noch einige andere Funktionen. Es ist zwar keine Pflicht, aber es wird durchaus erwartet, dass er zum Beispiel auch mal Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichtet. Manchmal kommen Bürger auch mit ganz persönlichen Problemen zu mir und wollen einen Rat. Da fühle ich mich schon fast als Seelsorger. Bürgernähe kann aber auch zur Belastung werden. Wenn ich auf einem Fest gesagt bekomme, dass die Straßenlampe kaputt ist, dann wird erwartet, dass ich mich darum kümmere. Man muss auch samstags und sonntags Ansprechpartner sein, es gibt keinen Feierabend. Die Bevölkerung ist übrigens genauso kritisch wie in der Stadt, wir leben ja nicht hinterm Mond.

Sie sind im Ortsteil Bärsbach aufgewachsen, wohnen jetzt im Hauptort. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass ein "Dorfbürgermeister" im Ort lebt?

Es gibt zwar keine "Residenzpflicht", aber ich finde, ein Bürgermeister sollte auch in "seiner" Gemeinde wohnen - gerade in einem Dorf. Es gibt natürlich ein Telefon, aber bei vielen Dingen ist Präsenz gefragt.

Was muss Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger noch alles mitbringen?



Sie oder er muss auf jeden Fall Verständnis für die Sorgen und Nöte der Landbevölkerung haben. Man muss kein Kenner von Heiligkreuzsteinach sein, aber von den Strukturen im ländlichen Raum. Ein Großstadtmensch kann das nicht, das würde nicht gutgehen.

Und wie wichtig sind eigentlich Verwaltungskenntnisse?

Ich habe mich nie als Politiker gesehen, sondern als Arbeiter. Hier kann man im Rathaus nicht den Bürgermeister raushängen lassen. Wir haben eine kleine Besetzung, der Bürgermeister muss mitarbeiten. Verwaltungskenntnisse sind zwar wichtig, aber nicht das wichtigste. Der Haushalt zum Beispiel wird vom Gemeindeverwaltungsverband erstellt. Das ist eine unheimliche Entlastung.

Was wünschen Sie sich von Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger?



Sie oder er sollte auf Bewährtes aufbauen, aber auch mit neuen Ideen für frischen Wind sorgen. Ich will keine Kopie von mir, sonst könnten wir uns die Wahl sparen.