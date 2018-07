Neckargemünd-Kleingemünd. (nah) Geschützt im Pavillonzelt stand das Fassbier für die Kleingemünder Kerwe bereit, um zum offiziellen Start musikalisch unterstützt durch den Fanfarenzug Wiesenbach angezapft zu werden. Kerwepfarrer Dietmar Keller begrüßte in Reimen mit der Kerweschlumpel im Arm das Publikum, das unter den Vordächern der umstehenden Stände in der Bergstraße Schutz vor dem einsetzenden Regenguss suchte. Die Kerweborscht taten es ihnen gleich, und auch wenn man tapfer dagegen hielt - der Regen beeinträchtigte das sonst so sonnenverwöhnte Fest, das noch bis heute andauert.

Vielleicht hatten sich die Kerweborscht deshalb geistliche Unterstützung nicht allein durch ihren Kerwepfarrer geholt, sondern auch durch Pfarrerin Petra Hasenkamp. Sie hatte schon letztes Jahr mit ihrem Kerweauftritt gepunktet und nutzte die Gelegenheit, nebst besten Wünschen für ein Gelingen der Kerwe zum Besuch in die evangelische Kirche einzuladen. Kerwepfarrer Keller nahm die Anregung, doch auch mal in der Kirche eine Predigt zu halten, gerne an.

Drei Böllerschüsse, die Dr. Manfred Rothe vom Kerwekomitee als Mitglied der Neckargemünder Schützengesellschaft vom Balkon des Anwesens Bergstraße 31 abfeuerte, machten einen ohrenbetäubenden Lärm und deutlich, dass es nun ernst wird. Bevor Bürgermeister Horst Althoff assistiert vom Kerwe-pfarrer aber den Fassbieranstich vollzog, wurde das Badener Lied angestimmt und der Bürgermeister ergriff das Wort.

Er lobte die Straßenkerwe und das große Engagement der Vereine, die die mehrtägige Veranstaltung erst ermöglichten. Allen voran nannte er das Kerwekomitee und die Kerweburschen. Die Kerwescheuer, das Herzstück der Aktivitäten beider Vereine, halten sie bestens in Schuss und noch bis zuletzt packten sie kräftig mit an, um die Anschlüsse für den Einbau einer Toilette zu legen. Im nächsten Jahr soll eine zweite folgen und dann hofft man, auf den Toilettenwagen zur Kerwe verzichten zu können.

Unter den Gästen, die sich auf das erste frisch gezapfte Bier freuten, begrüßte Bürgermeister Althoff auch den Landtagsabgeordneten Thomas Funk (SPD) und den SPD-Bundestagskandidaten Lars Castellucci. Überaus treffsicher saßen schließlich die Hammerschläge und keiner ging daneben, sodass alle Finger des Kerwepfarrers Dietmar Keller heil blieben.

Der Fanfarenzug aus Wiesenbach stand zwar im Regen, aber der schwungvollen Musik tat das keinen Abbruch. Wer einen Platz unter einem der Pavillonzelte gefunden hatte, der ließ sich das Bier schmecken. Ansonsten verdünnte das Wasser vom Himmel den Gerstensaft ...

Günther Künzer vom Kerwekomitee hatte Anlass, einem Mitglied des Kerwekomitees in der fröhlichen Festrunde ganz besonders zu danken. Kurt Hütter organisiert nämlich mit großem Erfolg den Flohmarkt zur Straßenkerwe und für diesen Einsatz, der das Bild der Kerwe am Neckarufer stets bereichert, übergab er ihm ein Präsent.