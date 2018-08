Dossenheim. (aham) 250 Kilogramm Sprengstoff, gefunden in einer Gerätehütte im Wald. Eine Nachricht, die sicherlich bei vielen für Herzrasen und Angstschweiß sorgen würde. Nicht so bei Dossenheims Bürgermeister Hans Lorenz. Als dieser von seinem Besuch nahe des Steinbruchs "Vatter", wo der explosive Fund gemacht wurde (s. Metropolregion), gestern Nachmittag zurückkehrte, wirkte er gelassen. "Die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst haben mir versichert, dass keine Gefahr für Dossenheim besteht", so der Rathauschef.

Doch auch wenn er seine Fassung wiedergefunden hat, gibt er zu, dass er zunächst erschrocken war, als er am Donnerstagabend den Anruf von der Polizei bekam. "Das ist ja klar, wenn man hört, dass da oben solche Materialien lagern", sagte Lorenz. Allerdings, so räumt er ein, sei es für einen Steinbruch auch nichts Ungewöhnliches.

Und so ruhig wie der Bürgermeister blieb es gestern auch in der Bergstraßengemeinde. Von den brandgefährlichen Momenten, die sich gestern im Steinbruch abspielten, war im Ort nichts zu spüren oder zu hören. Einzig das Aufgebot von Polizei und Rettungskräften - insgesamt waren rund 50 Personen im Einsatz - ließ erahnen, dass etwas im Gange war. Um kein Risiko einzugehen, wurde das Waldgebiet, in dem die 250 Kilogramm bis in die Nacht mit Roboterhilfe kontrolliert abgebrannt wurden, großflächig abgesperrt.