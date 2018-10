Von Doris Weber

Dossenheim. "Das ist ein schönes Instrument, um die Abläufe noch etwas näher an den Gemeinderat heranzubringen", sagte Bürgermeister Hans Lorenz. Was er damit meinte: Willi Parstorfer, Kommunalberater der Energie Baden-Württemberg Regional AG (ENBW), und der Rathauschef selbst hatten die Stifte gezückt, um die Vereinbarung zur Gründung eines "Kommunalen Energiebeirats" zu unterzeichnen.

Der gerade erst im vergangenen Sommer unterzeichnete neue Konzessionsvertrag, mit dem der ENBW das Recht zur Nutzung öffentlicher Flächen zur Sicherung der Energieversorgung eingeräumt wurde, eröffnete der Bergstraßengemeinde diese Möglichkeit. Die Einrichtung dieses Gremiums ist nicht verpflichtend. Der Gemeinderat hatte sich aber bereits im April einstimmig für diese neue Forum ausgesprochen und seine Vertreter benannt: Hans-Peter Stöhr, (CDU), Ute Zedler (Grüne), Dr. Matthias Delbrück (Grün-kommunal), Cornelia Wesch (Freie Wähler), Klaus Bähr (SPD) und Eugen Reinhard (FDP). Außerdem sind Bürgermeister Lorenz und Kommunalberater Parstorfer Mitglieder.

Vertreter der Gemeindeverwaltung sind als Mitglieder nicht vorgesehen, können aber bei Bedarf hinzugezogen werden. Die Beratungsergebnisse und Wünsche des Beirats haben keine bindende Wirkung. So heißt es in der Vereinbarung unter dem Punkt "Aufgaben des Beirats": "Soweit präsentierte Investitions- und Instandhaltungspläne nach Einschätzung der ENBW ... Entscheidungsspielräume im Hinblick auf die zeitlichen und technischen Ausführungen zulassen, fließt das Beratungsergebnis des Beirats in die Planung ... ein." Im Klartext: Wenn nicht, dann eben nicht.

Welche Aufgabe hat der Energiebeirat? Zunächst dient der Energiebeirat dem Netzbetreiber ENBW als Sprachrohr. Er informiert den Beirat über den aktuellen Stand des Stromnetzes sowie anstehende Vorhaben. Dazu gehören beispielsweise Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Öffnung der Straßendecke gehören. Damit können Vorhaben der ENBW und Projekte der Kommune zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Daher kann die Gemeinde hier Vorschläge über die zeitliche Reihenfolge der Arbeiten machen. Die Nutzung von Synergien, so Parstorfer, stehe im Vordergrund. Ferner hat die ENBW einen Überblick über die Standorte der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen.

Die erste Beiratssitzung hat bereits im Juni stattgefunden. Ganz aktuell wurde dabei das Thema Rückbau der "Dachständer" diskutiert. Momentan werden noch rund 700 Gebäude über das Dach mit Strom versorgt. Das soll sich ändern. Die Durchführung der Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten in den nächsten zehn Jahren erfolgen. "Dachständer sind nicht zukunftsfähig", sagte Bürgermeister Lorenz und ergänzte, dass damit verbunden "Dachstühle" neu gestaltet werden könnten.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Auf die Eigentümer kommen Kosten zu. Denn die ENBW übernimmt nur die bis zum Zählerschrank anfallenden Kosten. Alles, was danach passiert, ist aus privater, eigener Tasche zu bezahlen. "Wir suchen nach günstigen Lösungen", gab sich Kommunalberater Parstorfer zuversichtlich, zumal Leerrohre seit dem Jahr 1967 vorgeschrieben seien.