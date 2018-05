In einer Vitrine im Dossenheimer Heimatmuseum wird mit verschiedenen Ausstellungsstücken an Bischof Augustin Olbert erinnert. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Bald wird die als "Kirchenweg" bekannte Verbindung zwischen dem "Schlüsselweg" und der "Wilhelmstraße" einen Namen tragen. "Bischof-Augustin-Olbert-Weg" soll der Fußweg künftig heißen. Die katholische Pfarrgemeinde nahm die Anregung von Hermann Fischer vom Heimatverein dankbar auf. Der "Katholische Männerkreis" in Person seines Vorsitzenden Fritz Lorenz hatte den Vorschlag den Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde St. Pankratius vorgetragen und bis zu seiner Umsetzung verfolgt. Am Sonntag, 11. Mai, wird nach einem Festgottesdienst um 11.30 Uhr die "Taufe" sein.

Bereits am heutigen Donnerstag, 8. Mai, wird im St. Augustinusheim ab 19 Uhr über Leben und Wirken von Bischof Olbert und in einem Filmbeitrag über die chinesische Stadt Tsingtao berichtet werden. Dort war Olbert bis zu seiner Gefangennahme und Folter Bischof. Mit seiner Freilassung 1956 wurde er zugleich nach Deutschland abgeschoben. Er lebte bis zu seinem Tod am 18. November 1964 in Heidelberg.

Kommenden November jährt sich der 50. Todestag des ersten und bislang einzigen Ehrenbürgers der Bergstraßengemeinde. Vor 50 Jahren verlieh ihm Bundespräsident Theodor Heuss das "Große Bundesverdienstkreuz". Doch das ausgerechnet jetzt ein Weg nach ihm benannt werden wird, ist eher dem Zufall geschuldet. Kein Zufall ist, dass Olbert, der am 16. November 1895 in der Bergstraßengemeinde geboren wurde, diese Ehre zuteil wird.

Treibende Kraft war Hermann Fischer. Vor einigen Jahren hatte er den Grabstein von Augustin Olbert auf dem Dossenheimer Friedhof entdeckt. Das Ehrengrab erinnerte an den Ehrenbürger und dessen Ernennung zum Bischof des Bistums Tsingtao, die sich 2008 zum 60. Mal jährte. Für Fischer war es Pflicht und Selbstverständlichkeit, den Sohn der Gemeinde ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Er organisierte eine Sonderausstellung im Heimatmuseum, in dem seither eine Vitrine mit verschiedenen Ausstellungstücken an Olbert erinnert.

Fischer wollte dem Bischof aus Dossenheim im öffentlichen Raum ein Denkmal bleibender Erinnerung zu setzen. So verfolgte er das Ziel der Straßenbenennung. Zuerst dachte er an das neue Wohn- und Gewerbegebiet im Norden der Gemeinde. Der Gemeinderat sprach sich damals aber für die Benennung der Straßen mit Namen weiblicher Persönlichkeiten aus. So wandte sich Fischer an Vertreter der katholischen Pfarrgemeinde. Im Männerkreis fand er Unterstützung.

Da der ausgesuchte Fußweg der Kirche gehört, vollzog sich der Schritt relativ problemlos. Bisher nur als "Kirchenweg" bezeichnet - der Weg führt direkt an der Kirche vorbei - ist er außerdem symbolträchtig: In seiner Verlängerung über die Wilhelmstraße hinweg steht das Elternhaus von Augustin Olbert. Sein Name verrät, dass er Sohn einer alteingesessenen Familie ist. Das "St. Augustinusheim", das Olbert 1956 einweihte und in dem ein großformatiges Porträt von ihm hängt, sei nicht nach ihm benannt, ist sich Vorsitzender Lorenz sicher.