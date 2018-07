Von Doris Weber

Dossenheim. "Die Zahlen haben nichts mit der Zuweisung von Flüchtlingen zu tun", sagte Polizeihauptkommissar Volker Pfeiffer und er bekräftigte es: "Ein klares Nein!" Der Leiter des Polizeireviers "Heidelberg-Nord" war in die Sitzung des Gemeinderats gekommen, um dort öffentlich seinen "Sicherheitsbericht 2015" vorzustellen, der den Sitzungsunterlagen als nicht-öffentliche Anlage beilag. Er habe einzelne Passagen etwas "lockerer" formuliert, sagte der Polizeibeamte. Später gab er dazu eine mündliche Kostprobe. Der Bericht sei daher nicht zum Veröffentlichen geeignet. Cornelia Wesch (FW) hatte danach gefragt. Sie hätte die dargestellte Statistik mit ihren Kommentaren gern einem größeren Kreis zur Verfügung gestellt.

Zahl der ausländischen Tatverdächtigen steigt

Zum Inhalt: Die Bergstraßengemeinde stehe auch im Vergleich zu anderen Gemeinden ihrer Größenordnung gut da. Die Anzahl der Straftaten sei zwar angestiegen. Das sei aber nichts Außergewöhnliches. 2012 habe man ebenfalls einen Anstieg verzeichnet. Die Interpretation der bloßen Zahlen erfordert, die Hintergründe des Gezählten zu kennen. So sei die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen zwar deutlich angestiegen. Da es sich dabei auch um illegale Einreisen handele, sei daraus kein Schaden für den einzelnen Bürger ableitbar. "Es gibt schon Probleme, aber nicht hier", sagte Pfeiffer wörtlich. Für die gestiegene Anzahl an insbesondere einfachen Diebstählen, zu denen Ladendiebstähle gehören, hatte er eine simple Erklärung. Er führte den Anstieg auf verbesserte Kontrollen eines örtlichen Lebensmitteldiscounters zurück, der damit seine ungeklärten Fehlbestände habe senken können.

Erfreulicherweise habe sich die Anzahl der Wohnungseinbrüche halbiert. Das ist gut, wenn auch das Thema weiter bewegt; insbesondere die Betroffenen. Pfeiffer verwies auf die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle als Ratgeber. Carlo Bonifer (SPD) fragte nach dem Sinn einer "Schlossprämie", wie diese Heidelberg praktiziere, und meinte damit die Zahlung eines kommunalen Zuschusses, wenn ein Eigentümer Sicherheitsvorkehrungen ergreife. Pfeiffer sprach sich, wenn überhaupt, dann nur für eine Umsetzung auf Kreisebene aus.

"Dass die über 65-Jährigen die Bösen sind, hat mich schockiert"

Echte Sorge schienen ihm die Zahl der Verkehrsunfälle zu bereiten, und da insbesondere die mit über 65-jährigen Unfallbeteiligten. An jedem achten Unfall waren Senioren beteiligt. Das sei überdurchschnittlich. Bei vier Fünfteln dieser Unfälle waren sie außerdem Verursacher. Es ging um Sicherheitsabstände, Wenden, Rückwärtsfahren und Abbiegen, also um Fahren, das körperliche Beweglichkeit erfordere. Die Unfälle verteilen sich nicht gleichmäßig auf das Gemeindegebiet. "Wer sich vor diesen Senioren schützen will, dem empfehle ich, sich westlich der B 3 zu bewegen", sagte der Hauptkommissar. Die Mitglieder des Gemeinderats lachten, wenn auch nicht alle. "Dass die über 65-Jährigen die Bösen sind, das hat mich doch schockiert", sagte - dieser Altersgruppe angehörend - Eugen Reinhard (FDP) später. "Ich wollte Sie nicht stigmatisieren", antwortete Volker Pfeiffer. "Es gibt Menschen unter uns, die sind mit 20 Stundenkilometern auf der Bundesstraße unterwegs", versuchte er die Gefährdung zu verdeutlichen.

Friedeger Stierle (Grüne) hatte nach Möglichkeiten gefragt, wie Autofahrer zum langsamen Fahren in verkehrsberuhigten Zonen angehalten werden könnten. Volker Pfeiffer riet zu baulichen Maßnahmen und zur Rücksprache mit der Verkehrsbehörde.