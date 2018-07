Dossenheim. (pol) An der Einmündung der Straße Am Petrus in die Bergstraße, also die Bundesstraße 3, ereignete sich gestern Abend ein Unfall. Wie die Beamten mitteilten, wollte die 23 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot kurz vor 18 Uhr von der Bergstraße nach links in die Straße Am Petrus abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch nach Angaben der Polizei den Vorrang eines entgegenkommenden Audi, dessen Fahrer geradeaus in Richtung Schriesheim fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es durch den Unfall nicht, so die Polizei.