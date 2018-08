Parkplatzbegrenzungen erweisen sich als Problem - Abschlussvertiefung als Alternative favorisiert

Von Manuel Reinhardt

Dossenheim. Optisch macht der Bahnhofsplatz einiges her: Die Porphyr-Bindersteinpflasterung trägt ein natürliches Element mitten in die Moderne, bestehend aus Fahrradstation, E-Tankstellen und Bahn. Auch die Parkplätze mitsamt ihren Haltesteinen sind aufeinander abgestimmt. Was sich im Konzept wunderbar anhörte, litt aber schnell an einer Kinderkrankheit. Mehrfach schon wurden die niedrigen, grauen Haltehilfen zu Stolperfallen für Fußgänger, da sie sich farblich nur wenig vom Untergrund unterscheiden. Vor allem bei Dunkelheit und für ältere Menschen besteht dadurch erhöhte Sturzgefahr.

Das musste vor Kurzem eine Fußgängerin erfahren - auf sehr schmerzhafte Weise. Die 77-Jährige übersah einen nicht abgesicherten, stellplatzbegrenzenden Stein, stürzte und zog sich eine schwere Fraktur an der Hand zu. Sie musste sogar mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert und operiert werden. Die Heilung dauert noch an. "Mittlerweile habe ich auch erfahren, dass öfters Passanten über diesen nicht markierten und abgesicherten Balken stolpern und stürzen", weist die Tochter der Verunglückten darauf hin, dass ihre Mutter kein Einzelfall sei.

Auch wenn der Verwaltung, wie auf Nachfrage der RNZ mitgeteilt wurde, von konkreten Fällen mit Verletzungen nichts bekannt ist, sind die Steine hier schon lange ein Thema. Er wisse, dass schon mehrere Menschen hier gestolpert seien, bestätigt Bürgermeister Hans Lorenz: "Das ist aber nichts Besonderes und überall an Parkplätzen so." Jedoch gibt der Rathauschef zu: "Klar, man sieht es nicht unbedingt, wenn man nicht hinschaut."

Seit der Eröffnung im Frühjahr haben viele Bürger das Thema angesprochen, entsprechend steht es automatisch auf der Agenda. Der Gemeinderat beschäftigte sich im Rahmen des Bauausschusses mit Alternativen. Eine Ortsbegehung wurde hierzu gar durchgeführt. Eine mögliche Maßnahme wurde mit der farblichen Markierung eines Steins bereits angetestet. Auch um zu sehen, wie es optisch aussieht, wobei der Verwaltungschef klarstellt: "Die Sicherheit ist wichtiger."

Favorisiert wird aber eine bauliche Veränderung in Form einer Abschlussvertiefung für die parkenden Autos. Die Entscheidung darüber und Umsetzung der Sicherungsmaßnahme stellt Lorenz unmittelbar nach der Sommerpause in Aussicht. Vorschläge seien rasch eingeholt, "gemacht ist das dann relativ schnell."