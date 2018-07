Dossenheim. "Das hat zunächst dramatischer ausgesehen, als es dann war", sagte Schwimmmeister Richard Stickel. Im Keller des Hallenbades in der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Montag gegen 19.40 Uhr zu einem Brand. Wie die Feuerwehr mitteilte, entwickelte sich wegen eines technischen Defekts an einer Pumpe Rauch. "Ich habe Brandgeruch wahrgenommen und gemerkt, dass da etwas nicht stimmt", berichtete Schwimmmeister Stickel. Als er die Kellertreppe hinunterschaute, habe er den Rauch gesehen, sofort wieder die Tür geschlossen und die Feuerwehr gerufen.

Die 25 Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch Schwimmtraining hatten, mussten das Gebäude verlassen. Weitere Besucher waren nicht im Hallenbad, da es montags für Vereine reserviert ist. "Das war aber eine reine Vorsichtsmaßnahme", betonte der Schwimmmeister. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, es sei auch kein Rauch in die Schwimmhalle gelangt. "Das hat sich auf den Keller beschränkt", so Stickel.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen sowie 19 Mann an, ging unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in den verrauchten Keller und entdeckte den technischen Defekt an der Pumpe. Diese wurde vom Stromnetz getrennt und der Keller mit einer Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht. Die Kunststoffpumpe sei total zerstört worden, sagte Schwimmmeister Stickel. Man habe jedoch eine Lösung gefunden, das defekte Bauteil vorübergehend zu überbrücken. Eine neue Pumpe sei aber notwendig. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Durch den Rauch habe es jedenfalls keine Rußablagerungen gegeben.

Das Hallenbad musste am Montagabend geschlossen bleiben. Gestern Morgen wurde es aber wieder geöffnet. (cm)