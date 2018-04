Von Anja Hammer

Dossenheim. Ein 72-jähriger Mann ist bei einem Brand am Montag schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann gegen 16.30 Uhr in seinem Gartenhaus nahe des Gassenwegs auf einem Gasherd kochen. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Flammenrückschlag. Dies hatte dramatische Folgen - denn in der Hütte waren mehrere Gasflaschen gelagert.

Trotz seiner Brandverletzungen versuchten der 72-Jährige und ein hinzugeeilter 66-jähriger Helfer, das Feuer zu löschen. Doch die beiden kamen nicht gegen die Flammen an; diese breiteten sich schnell aus. Die Männer hatten Glück im Unglück: Kurz nachdem sie die Hütte verlassen hatten, explodierte durch die Brandhitze eine Gasflasche.

Die Feuerwehr stand derweil vor ganz anderen Problemen: Der Brandort war nicht ganz klar. Weil bei der Alarmierung eben auch die in der Hütte gelagerten Gasflaschen gemeldet wurden und weil die Rauchsäule weithin sichtbar war, gingen die Floriansjünger zunächst von einem Industrie- beziehungsweise Lagerhallenbrand aus. Daher wurde noch die Schriesheimer Feuerwehr hinzugerufen. "Das hat sich im Nachgang als Glücksfall erwiesen", meinte der Dossenheimer Kommandant Stefan Wieder anschließend.

Denn die Gartenhütte lag im Feldbereich. Dort überhaupt hinzukommen, war mit den großen Einsatzfahrzeugen schwierig. Und die Wasserversorgung war ein Problem. Mit Hilfe der Schriesheimer Wehr konnte im Laufe der Löscharbeiten eine Leitung aufgebaut werden, der Unterflurhydrant in der Nähe sei aber zunächst nicht sichtbar gewesen, berichtete Kommandant Wieder auf RNZ-Nachfrage.

Besonders heikel waren aber natürlich die Gasflaschen. Diese hatten schon vor dem Eintreffen der Floriansjünger für Detonationen gesorgt. "Den Schlag hat man sogar noch in Schriesheim gehört", so Stefan Wieder. Zudem gab es seinen Angaben zufolge bis zu zehn Meter hohe Stichflammen.

So mussten die Einsatzkräfte auch einen entsprechenden Sicherheitsabstand halten, denn während der Löscharbeiten kam es zu einer weiteren Explosion. Schließlich konnten die rund 45 Feuerwehrleute aus Dossenheim und Schriesheim sechs Gasflaschen bergen, die teilweise gekühlt werden mussten.

Das Gartenhaus, in dem das Feuer ausgebrochen war, und rund vier Bäume, die direkt daneben standen, brannten vollständig ab. Die Wehren konnten jedoch verhindern, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiteten und auf ein etwa zehn Meter entferntes Gartenhaus übergriffen. "Wir hatten Glück, dass es in den letzten Tagen geregnet hat", meinte der Feuerwehrkommandant. "Sonst hätte das Ganze noch schlimmer ausgehen können."

Nach zwei Stunden war der Einsatz der Floriansjünger beendet. Während des Brandes war der Bereich um die Hütte weiträumig abgesperrt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.