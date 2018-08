In Dossenheim ist am Freitagnachmittag ein Bagger durch die Kellerdecke eines Hauses gebrochen. Fotos: Jürgen Müller

Dossenheim. (pol/sfa) Bei Abrissarbeiten in der Schwabenheimer Straße brach am Freitag, 21. November, gegen 11.30 Uhr ein Bagger durch eine Kellerdecke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Bergung des Baggers wurden zwei schwere Kranwagen eingesetzt. Die Hebung des Baufahrzeugs begann gegen 16 Uhr und konnte bereits um 17 Uhr erfolgreich beendet werden. Der Sachschaden am neuwertigen Bagger beträgt mehrere tausend Euro.