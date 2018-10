Dossenheim. (pol/mün) Bereits am Freitag, 19. September, wurde ein 14-jähriges Mädchen gegen 20.30 Uhr in Dossenheim von einem Mann angesprochen und am Arm gepackt. Das teilt die Polizei erst jetzt, 7 Tage später, mit. Die Kriminalpolizei geht von sexuellen Motiven des Täters aus und ermittelt wegen sexueller Nötigung gegen den unbekannten Mann. Offenbar gehen die Behörden jetzt doch an die Öffentlichkeit, da in Dossenheim Gerüchte kursieren, ein Mädchen sei vergewaltigt worden - was aber nicht zutreffe, wie in der Mitteilung betont wird.

Der Vorfall ereignete sich an dem Freitag an der Ecke Hauptstraße/Steckelsbergstraße in Höhe der evangelischen Kirche. Die 14-Jährige wurde einem bislang unbekannten Mann zunächst angesprochen, nachdem er zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervorgetreten war. Als der Unbekannte das Mädchen anschließend am Arm packte, riss sich die Schülerin los und rannte davon. Von einer Freundin aus wurde kurze Zeit später die Polizei benachrichtigt.

Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, ein faltiges Gesicht haben und eine Brille tragen. Bei der sofortigen Fahnung wurde zwar ein Mann kontrolliert, der der Beschreibung geähnelt habe.

Weitere Ermittlungen des Dezernats Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hätten jedoch keinen Tatverdacht gegen den Kontrollierten ergeben.

Zeugen zu dem Vorfall können sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.