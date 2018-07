Neckargemünd-Dilsberg. (mün) In Teilen des Neckargemünder Stadtteils Dilsberg ist zurzeit die Wasserversorgung unterbrochen, die die Stadtwerke mitteilen. Ursache sei ein Wasserrohrbruch. Betroffen sind die Anwesen in der Oberen und der Unteren Straße sowie im Burghofweg, Vor dem Tor und An der Steige unterbrochen.

Die Stadtwerke Neckargemünd sind bereits vor Ort, um den Schaden zu beheben. Voraussichtlich um 17 Uhr werden wieder alle Haushalte mit Trinkwasser versorgt sein, heißt es in der Mitteilung. Anwohner und Unternehmen vor Ort seien direkt informiert.