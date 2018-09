Eppelheim. (cm) Mit seinem Kampf für den Erhalt der Rhein-Neckar-Halle machte er sich nicht nur in Eppelheim, sondern auch darüber hinaus einen Namen. Jetzt will Vereinssprecher Dietmar Fischer Bürgermeister werden. Allerdings braucht der amtierende Rathauschef Dieter Mörlein keine Konkurrenz zu fürchten, denn Fischer kandidiert im Schwarzwald - genauer: im 8700-Seelen-Städtchen Bad Liebenzell, 20 Kilometer südlich von Pforzheim. Dort wird am 20. Oktober der Nachfolger von Bürgermeister Volker Bäuerle (SPD) gewählt, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt.

"Vor zehn Jahren wäre eine Kandidatur für mich noch kein Thema gewesen", gibt der 47-jährige Fischer zu. Mit seiner Wahl zum Vereinssprecher im Jahr 2008 sei jedoch sein kommunalpolitisches Interesse geweckt worden. Wenig später sei er der CDU beigetreten. Durch den Kampf für die Rhein-Neckar-Halle sei er immer weiter in die Kommunalpolitik "reingerutscht" und habe ein sogenanntes Kontaktstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl begonnen. Dort habe er auch Sieglinde Pfahl kennengelernt, die im letzten Jahr zur Bürgermeisterin von Heiligkreuzsteinach gewählt wurde. Bei deren Amtseinführung sei er dann angesprochen worden, ob er sich auch eine Kandidatur vorstellen könne, und habe sich in einen "Pool" eines Beraters aufnehmen lassen. Die erste Gemeinde habe er abgelehnt, bei Bad Liebenzell sagte Fischer nicht mehr Nein.

"Die Stadt hat eine gute Infrastruktur mit einer Therme und dem Kurbetrieb, aber sie ist auch stark verschuldet und im Tourismusbereich ist noch Luft nach oben", erklärt der 47-Jährige. "Diese Kombination reizt mich." Er weiß, dass ihn einige auch als Kandidat für die Nachfolge von Bürgermeister Dieter Mörlein auf der Rechnung hatten. "Das war jetzt aber ein sehr interessantes Angebot."

In der letzten Woche hat Dietmar Fischer seine Bewerbung abgegeben. "Ich bin schon im Wahlkampf mit Abend- und Wochenendterminen", erzählt er. Der 47-Jährige will als unabhängiger Kandidat ohne Parteiunterstützung antreten.

Dietmar Fischer ist Diplom-Betriebswirt und war 17 Jahre lang Geschäftsführer der Rahm GmbH & Co KG in Heidelberg. Seit dem letzten Jahr arbeitet er für die Bauunternehmung Altenbach ebenfalls in der Universitätsstadt. Fischer ist aktiver Handballer und ausgebildeter Skilehrer. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder: Felix ist 15 und Sabrina 18 Jahre alt. Sollte er die Wahl gewinnen, will Dietmar Fischer mit seiner Familie nach Bad Liebenzell ziehen.

Der 47-Jährige ist dort der zweite Kandidat. Als Erster hatte Marius Augustin von der Partei "Nein-Idee" den Hut in den Ring geworfen. Dessen Name ist in der Region nicht ganz unbekannt, denn der Schlafwagenschaffner kandidierte im April dieses Jahres in Sandhausen gegen Bürgermeister Georg Kletti, wo er 4,8 Prozent der Stimmen holte. Er wollte aber auch dort nur eine Alternative anbieten, Rathauschef werden will der 31-Jährige aus Poing bei München gar nicht. Fischer glaubt nicht, dass es bei zwei Bewerbern bleibt. "Es werden noch ein bis zwei Kandidaten kommen." Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 25. September.