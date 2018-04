Leimen-St. Ilgen. (fi) Noch mal gutgegangen: Die Anlieger des Leimbachs schauten in den vergangenen Tagen mit Sorgenfalten gen Himmel, der für Tage seine Schleusen öffnete. Und stellten sich nach dem Abebben der Hochwasserwelle die Frage, warum eigentlich der Leimbach nicht über die Ufer getreten ist. Denn wie so oft wäre St. Ilgen betroffen gewesen. Glück gehabt, die Dämme hielten. Wenngleich Margarete Schuh vom Wasserrechtsamt des Kreises darauf hinweist, dass im Zuge der Hochwasserschutzaktivitäten die Dämme dringend ertüchtigt werden müssen.

Wie bekannt, soll der Leimbach tieá †fergelegt und renaturiert werden. Gegen die Umlagekosten wehrt sich vor allem die Gemeinde Nußloch seit Jahren. Ganz auf die positive Wirkung der inzwischen errichteten Regenüberlaufbecken an den Zuflüssen des Leimbachs verweist Josef Zöllner vom Abwasser- und Hochwasserschutzverband in Wiesloch. "Die Becken haben alle funktioniert, wurden mittels Kameras fernüberwacht und gesteuert", so Zöllner. Im Bereich des Golfplatzes Hohenhardter Hof gingen die Regenüberlaufbecken erstmals in den sogenannten Einstaubetrieb. Das Becken in Maisbach blieb davon noch verschont, "es kam von dort recht wenig Wasser an". Anders in Gauangelloch: In der Nacht auf Samstag konnte der Boden kein Wasser mehr aufnehmen, erklärt Zöllner. Das Wasser wurde gestaut und das Becken anschließend wieder schnell entleert. "Es hat seine Bewährungsprobe bestanden", meint der Geschäftsführer. Hintergrund Mehr zum Hochwasser

















































Alle fünf derzeit fertiggestellten Regenüberlaufbecken an den Zuflüssen des Leimbachs haben sich bewährt, auch das Nußlocher Überlaufbecken an der B 3 glich einem See. Becken in Altwiesloch, Schatthausen und Ochsenbach stehen auf der Planungsliste des Verbandes.

Ihre Feuertaufe hätte auch die Anlage des Abwasserverbandes "Untere Hardt" an der B 3 bestehen können, wenn sie sich nicht noch im Bau befinden würde. "Das Regenrückhaltebecken wäre sicherlich angesprungen", meint Rudi Kuhn, Betriebsleiter der Leimener Stadtwerke. Er war mit Ingenieuren und Mitarbeitern der Baufirmen vor Ort, doch die ankommende Regenmenge hielt sich in Grenzen. "Der Landgraben war randvoll, der hat das gerade noch gepackt und abgeleitet, auf der Baustelle ist nichts passiert", so Kuhn. Für ihn war dieses Regenereignis ein Zeichen, wie wichtig die neue Anlage ist.

Mit dem Motorrad war ein Anwohner des Leimbachs während der heftigen Regenfälle in Südfrankreich und der Schweiz nach Hause unterwegs. Er erwartete Schlimmes, war doch in letzter Zeit das Wasser unter dem Leimbachdamm in seinen Keller durchgedrückt. Er hatte beim Regierungspräsidium interveniert, in den letzten Wochen wurde der Damm an der Leimbachbrücke Ecke Bahnhofstraße/Leimbachstraße dann verstärkt. "Das war großes Glück", meinte er. Schließlich sei der Boden des Dammes löchrig wie ein Schweizer Käse.