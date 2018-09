Wilhelmsfeld. (fi) "Nachdem sie nun beide meine Fragen mit ,Ja' beantwortet haben, erkläre ich sie nunmehr kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten." Die Formel für ein Leben zu zweit. Am Nikolaustag hat Stefanie Wilkes im Trauzimmer der Gemeinde ihre erste und bisher einzige Trauung vollzogen. Nachdem die Verwaltungsangestellte das Einführungsseminar des Bundesverbandes Deutscher Standesbeamtinnen mitgemacht hatte, darf sie solche Verwaltungsakte vornehmen, die zum Wirkungsbereich eines Standesbeamten gehören.

Vor allem in kleineren Gemeinden gestaltet es sich schwierig, die Stelle dieses Fachbeamten so zu besetzen, dass eine dauernde Erreichbarkeit möglich ist. "Eheschließungen sind die seltenen Fälle, etwa 15 im Jahr sind das bei uns", so die 23-jährige Stefanie Wilkes. Todesfälle und Beurkunden seien da deutlich häufiger. Spätestens nach drei Tagen ist ein Todesfall anzuzeigen, die Wilhelmsfelder Fachfrau hat deshalb auch über den Jahreswechsel Bereitschaftsdienst.

Damit eine relativ stete Regelung sichergestellt ist, hat der Gemeinderat des Luftkurorts in seiner letzten öffentlichen Sitzung des Jahres genau wie sein Pendant in Heiligkreuzsteinach eine Regelung der Vertretung im Personenstandswesen beschlossen. Beide Gemeinden haben einen öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart. Angesichts der immer komplexer werdenden Angelegenheiten in diesem Bereich steigen die Anforderungen an Standesbeamte. Personenstandsrecht, Familienrecht, Namens- und Staatsangehörigkeitsrecht ändern sich. Im Verhinderungsfall wie etwa Urlaub, Krankheit oder Fortbildung empfiehlt sich daher eine Vertretungsregelung, wie sie auch schon Spechbach und Eschelbronn beschlossen haben.

Die Standesbeamten der Vertragspartner werden als gegenseitige Stellvertreter bestellt, auf Kostenersatz wird dabei verzichtet. Auch wenn die Eheschließung immer noch als der Vorgang angesehen wird, mit dem ein Standesbeamte am ehesten identifiziert wird, so sind sonst doch etliche Urkunden auszufertigen, die mit einer Anmeldung zur Eheschließung, dem früheren Aufgebot, nichts zu tun haben. Kirchenaustritte etwa sind bei dem Standesbeamten vorzunehmen. Oder auch Vaterschaftsanerkennungen und sonstige Beurkundungen, die nur der Fachmann, oder wie in Wilhelmsfeld die Fachfrau, vornehmen dürfen.

"Am einfachsten bei einer Eheschließung sind zwei ledige Deutsche", weiß Stefanie Wilkes. Kommt die sogenannte Auslandsbeteiligung hinzu, wird das schon komplizierter. "Da müssen Bescheinigungen angefordert werden, eventuell nimmt ein Oberlandesgericht dann bestimmte Befreiungen vor, wenn Nachweise nicht beigebracht werden können."

Bei der standesamtlichen Eheschließung sucht und findet Stefanie Wilkes immer schöne Worte. "Ich möchte das so gestalten, wie ich es mir auch vorstelle", so die ledige Standesbeamtin. So hat sie schon Gedichte aus dem "Kleinen Prinz" ausgewählt. Viele kennen von ihrer Heirat auch das Beispiel, wenn der Standesbeamte vom Ehemann als Kapitän spricht, der das Schiff des Ehelebens durch die stürmischen Zeiten steuert.

Stefanie Wilkes will den Augenblick feierlich umrahmen, ehe das "Jawort" gesprochen wird. "Es darf auch nur genickt werden oder es darf auch ,ja' geschrieben werden, das steht den künftigen Ehepartnern frei." Ringe wechseln muss man auch nicht, genauso wenig ist der Kuss vorgeschrieben. Auch auf Trauzeugen kann heutzutage verzichtet werden. Auf jeden Fall muss die Niederschrift vollständig vorgelesen werden. "Ich frage sie, ist es ihr eigener und freier Entschluss, die Ehe einzugehen, so antworten sie mit ,Ja'", das muss bekräftigt werden. Wilkes: "Hoffentlich oft im Neuen Jahr."