Leimen. (cm) Manchmal gibt es diese Tage, rabenschwarze Tage. So einen erwischte Hannelore Proske im Mai 2012. Die Leimenerin wurde nämlich Opfer eines Taschendiebstahls. Und was macht man in einem solchen Fall? Genau, schnell zur Polizei. Das wollte auch Hannelore Proske. Doch schnell ging das nicht. Und das lag vor allem an einem großen Baum. Und der sorgt bis heute für Ärger.

Doch der Reihe nach: Zunächst machte sich Hannelore Proske nach dem Taschendiebstahl auf den Weg ins Kurpfalz-Centrum, wo sie den Polizeiposten noch wähnte. Doch der war im Jahr 2009 dort ausgezogen. "Nach einigem Suchen und Fragen wurde ich in die Schwetzinger Straße geschickt, dort suchte ich zunächst vergebens nach einem Hinweisschild", erzählt die 73-Jährige.

Der Polizeiposten ist ohnehin nicht leicht zu finden. Der Eingang liegt nicht direkt an der Straße, sondern in einem Hof. Von außen deutet an dem zur Volksbank gehörenden Gebäude nicht viel darauf hin, dass hier die Polizei untergebracht ist. Deshalb hat man nach dem Einzug im Jahr 2009 auch ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Polizei" an die Straße gestellt. Daneben stand auch ein damals noch relativ kleiner Baum. Doch der - und das haben Bäume so an sich - wuchs. Und wuchs. Und wuchs. Heute ist es ein großer Baum. Und er hat das Schild teilweise "verschlungen".

Zumindest aus Richtung Schwetzingen ist das Schild durch das Blattwerk nicht zu sehen. Und so suchte vor zwei Jahren auch Hannelore Proske vergebens. Als sie dann irgendwann fündig wurde, habe sie den Beamten auf das Problem aufmerksam gemacht. "Seitdem beobachte ich dieses Schild und warte darauf, dass irgendein Verantwortlicher den Baum nun endlich mal zurückschneidet oder das Schild an eine andere Stelle platziert", sagt die Leimenerin. "Ich habe den Eindruck, dass man sich gar nicht finden lassen will." Der Zustand werde einfach ignoriert. Gemeldet habe sie das Problem danach noch zwei Mal beim Ordnungsamt der Stadt. Ein zweites Mal beim Polizeiposten. Bei einer Gemeinderätin. Bei der Volksbank. Beim Polizeirevier in Wiesloch.

Passiert ist nichts. Bis jetzt. Zwischendurch hatte auch Hannelore Proske schon aufgegeben. Doch auf einmal kommt Bewegung in die Sache. Doch das mit dem Baum, das sei gar nicht so einfach, erklärt Siegfried Bamberger, bei der Volksbank Kraichgau zuständig für das Gebäudemanagement. "Wir sind dabei und schauen, was wir machen können." Einfach ein paar Äste absägen, das gehe nicht. Da riskiere man eine Anzeige.

"Da spielen viele Themen mit hinein", erklärt Bamberger. Ein Gärtner sei beauftragt worden und wollte sich gestern den Baum anschauen. Man wolle das Schild freischneiden, aber es komme auf das richtige Maß an. "Wenn wir zu stark schneiden, bekommen wir Ärger - wenn wir zu wenig schneiden, sieht man das Schild nicht", meint Bamberger. Die erste Baum-Beschwerde habe man aber erst vor wenigen Tagen erhalten. "Wir haben gleich gehandelt", versichert Bamberger.

Beim Polizeiposten ist das Problem schon länger bekannt. Dessen Leiter Alfred Obländer hat sogar vor sechs Wochen schon seine eigene Motorsäge von Zuhause mitgebracht, um den Baum in Eigenregie etwas zu stutzen. Genutzt hat es wenig, wie er einräumt. Das Schild sei immer noch nicht gut zu sehen. Deshalb habe man das Problem der Volksbank als Eigentümerin gemeldet. Seitdem habe man "nichts mehr gehört". Der Rückschnitt müsse professionell erfolgen, das sei eine "größere Sache". "Wenn man da einfach einen Ast absägt, ist der Baum asymmetrisch, das sieht dann nach nix aus." Obländer versichert jedoch: "Es ist nicht so, dass wir uns verstecken."

Ach ja: Das Areal mit dem angrenzenden früheren "Rebstock" soll neu gestaltet werden. Und dann müsste womöglich auch der Polizeiposten wieder umziehen. Und vielleicht gibt's am neuen Ort wieder ein Schild. Aber dann ohne Baum.