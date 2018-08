Nußloch. (fi) Nur nicht irgendwo anstoßen. Sorgfältig und behutsam wie ein Neugeborenes werden die Pfeifen von Orgelbaumeister Michael Metzen in die evangelische Kirche getragen. Mitte Juli kann die Kirchengemeinde ihre neue "Königin der Instrumente" bewundern.

Bis dahin haben die Orgelbaumeister noch einiges zu arbeiten. Der Spieltisch aus Nussbaumholz ist fertig, Organist Christoph Mahla hat darauf allerdings noch nicht Platz genommen. Die Bank ist für die Planzeichnung reserviert. Hell und mit schönstem Holz zeigt sich das neue Instrument derzeit, das "Prospekt", die Ansicht des Orgelgehäuses ist bereits montiert.

Fichte massiv wurde verbaut, bis auf den dunklen Nussbaumspieltisch. "Da gibt es kein Pressspanholz, keine Furniere", weiß Projektleiter Matthias Böhler, ebenfalls seines Zeichens Orgelbaumeister.

Jedes Teil aus der Werkstatt des Orgelbauers Richard Rensch aus Lauffen am Neckar ist ein echtes handgearbeitetes Unikat des insgesamt 360 000 Euro teuren Stückes. Etwa ein Dreivierteljahr haben die Orgelspezialisten am Plan und an der Umsetzung gearbeitet, stets intensiv begleitet vom Freundeskreis für die Orgel unter Christoph Mahla. Nun steht das Werk auf der Empore, an dem Platz, wo die "Alte" über Jahrzehnte ihre Lobpreisung verrichtet hat. Die ist nach Polen in die Nähe von Krakau abgegeben worden.

Die "Neue" hat zwei Manuale, 26 Register und 1560 Holz- und Zinn-Blei-Pfeifen. Die Kleinste misst 1,5 Zentimeter, die Größte ist mächtige 2,40 Meter lang. Das kräftige, zentrale 380-Volt-Gebläse sorgt mit dem Luftstrom dafür, dass alle je nach Bedarf mit der notwendigen Luftmenge versorgt werden.

Alles ist auf Maß gearbeitet, bereits in Lauffen wurde die Orgel komplett aufgebaut. Die Holzpfeifen werden in der eigenen Schreinerwerkstatt gefertigt, überhaupt ist Handwerksqualität gefragt. Alles ist sauber verleimt und verbunden: "Hier kommt erst einmal alte Handwerkerkunst zum Einsatz", so Orgelbauer Matthias Böhler. Schätzungsweise eine Tonne an Gewicht muss die Empore tragen, wenn die Orgel fertig ist.

Ein klein wenig Elektronik ist auch vorhanden, zur Steuerung, doch die Mechanik, die Züge (Abstrakte) sind nach wie vor aus Fichtenholz. Über die Tasten lässt sich so eine ganz individuelle Klangfarbe erzeugen.

Florian Wenzel hilft, die Pfeifen an ihren vorbestimmten Platz zu bringen. Er wird zum Schluss als Intonator den sauberen Ton jeder Pfeife einstellen. Schließlich sollen Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe ein harmonisches Ganzes ergeben. Diese Arbeit beginnt nach den Sommerferien und geht bis Oktober.

Einige der Zinn-Blei-Pfeifen tragen Namen. Das sind die sogenannten "Spenderpfeifen". Wer Pate einer Pfeife werden möchte, kann sich für die nächsten Jahrzehnte verewigen, denn mindestens ein halbes Jahrhundert muss auch die neue Orgel ihren Dienst verrichten. "Pfeifenpatenschaften zwischen 20 und 2000 Euro sind immer noch möglich", legt der Organist der evangelischen Kirchengemeinde dar.

Beim "Tag der offenen Orgel" am Sonntag, 20. Juli, kann von 10 bis 12.30 Uhr das Innere des Instrumentes bewundert werden. Festlich übergeben wird die Orgel in der evangelischen Kirche dann am 20. Oktober bei einem Einweihungsgottesdienst.