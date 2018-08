Meckesheim. (aham) Hat Meckesheim ein Vandalismusproblem oder sind es gezielte Anschläge gegen die Kinderkrippe? Vor einigen Tagen musste die Leiterin der "Rappelkiste", Sandra Jürriens, erneut die Handschuhe anziehen und schrubben, wieder hatten ein oder mehrere Unbekannte Hundekot an die Tür der Containerkrippe auf dem Festplatz geschmiert. Das war das zweite Mal innerhalb nur weniger Tage.

Egal, wo man sich umhört, es fehlen die Worte. "Was soll man zu asozialem Verhalten sagen?", fragt Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. "Ich verstehe so etwas nicht", sagt Krippenleiterin Jürriens. "Das ist eine Riesensauerei", meint Polizeisprecher Tobias Keilbach. Und genauso wie den Befragten die Worte fehlen, fehlen die Hinweise, wer dafür verantwortlich ist.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt. "Wir haben keine Anhaltspunkte auf die Täter", berichtet Polizeisprecher Keilbach. "Der Kot führt nicht zu den Tätern." Das Problem ist, dass die Anschläge nachts stattfinden - und dann ist der Meckesheimer Polizeiposten nicht im Dienst. Die Neckargemünder Polizei führt zwar mittlerweile verstärkt Kontrollfahrten durch, aber geholfen hat es noch nichts. "Wir sind darauf angewiesen, dass etwas passiert", so Keilbach. Das heißt: Die Beamten müssen die Kotschmierer auf frischer Tat ertappen. "Oder wir kontrollieren jemanden, der nachts herumschleicht und Hundekot in der Tasche hat." Dass Letzteres eher unwahrscheinlich ist, weiß Keilbach. Genauso, wie dass sich die Täter selbst stellen. Die andere Alternative: Hinweise aus der Bevölkerung. "Es muss doch auffallen, wenn sich da nachts jemand herumtreibt."

Und so lange all das nicht passiert, bleibt Krippenleiterin Jürriens ratlos: "Wir haben mit Graffitis gerechnet, aber mit so etwas nicht." Farbschmierereien gab es zwar auch schon an den Containern, in denen die Krippe vorübergehend untergebracht ist. Begeisterungsstürme hat auch das nicht bei der Rappelkiste ausgelöst. Aber der Kot? "Das ist eine Grenzüberschreitung", meint Jürriens. Dass ein Kinderhasser am Werk ist, glaubt sie allerdings nicht. Bürgermeister Moos sieht das ähnlich: "Ich habe nicht den Eindruck, dass das gegen die Krippe geht."

Dafür würde die Tatsache sprechen, dass seit die Container auf dem Festplatz stehen, auf dem Bauhof nebenan Ruhe eingekehrt ist. "Seither haben wir keine Graffitis und zerbrochenen Flaschen mehr", berichtet Bauhofsleiter Klaus Ries. Es scheint, als hätten sich die Vandalen einfach einen neuen Ort gesucht, um sich auszutoben. Mit dem Abriss des alten Hallenbads hat sich nach Angaben von Bürgermeister Moos auch der Bereich um die Schule entschärft. Dort war der Hausmeister früher stets vor Schulbeginn damit beschäftigt, Scherben aufzukehren. Ob Meckesheim ein Vandalismusproblem hat? Bei dieser Frage gerät der Bürgermeister ins Stocken. "Es gibt schlimmere Kommunen", meint er schließlich.

Einen Brennpunkt gibt es allerdings noch: die Unterführung am Bahnhof. Vor zwei Wochen erst waren vier Mitarbeiter des Bauhofs einen Tag lang damit beschäftigt, Graffitis zu entfernen. Die Schmierereien am Bahnhof werden im Rathaus auf enttäuschte Hoffenheim-Fans geschoben. Doch egal, wohin man schaut: Kot-Schmierereien gab es noch nirgends.