Neckarsteinach-Grein. (iz) Erstaunlich ruhig blieb es lange, nachdem im April die Stadtverordnetenversammlung bei nur einer Gegenstimme von der Fraktion der Grünen den Beschluss gefasst hatte, am Greiner Eck, einem 550 Meter hoch gelegenen Gebiet oberhalb des Ortsteils Grein, die Errichtung eines Windparks mit bis zu sechs Windrädern zuzulassen.

Als Voraussetzung dafür stellte die Stadt auch bereits beim Regierungspräsidium Darmstadt den Antrag, diese Potenzialfläche, die bisher noch als Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) ausgewiesen ist, als Vorrangfläche für Windenergienutzung in den Regionalplan Südhessen aufzunehmen. Eine umfangreiche Untersuchung des wahrscheinlichen Betreibers "Windpark Greiner Eck, Viernheim" hatte nämlich ergeben, dass der Betrieb der Windräder zu keinen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele für Flora und Fauna führen wird. Es wäre immerhin der erste Windpark in dieser Region.

Widerstand haben inzwischen die badischen Gemeinden im Steinachtal angekündigt. Und auch in Grein selbst scheint sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt zu bilden. Denn im Ort sind in einigen Fenstern von privaten Wohngebäuden Plakate ausgehängt, auf denen ein langer Text mit der Überschrift "Wir sagen nein zu Windkraftanlagen in Naturschutzgebieten" steht. Außerdem wird dazu aufgerufen, durch eine Unterschrift, eine Spende oder durch Mitarbeit mitzuhelfen, "Natur, Mensch und Landschaft" zu schützen.

Auf der angegebenen Internetseite www.bi-greinereck.de zeigen Fotomontagen, wie sich das Landschaftsbild durch die 140 Meter hohen Türme verändern würde. Allerdings erfährt man nichts darüber, wer hinter der Bürgerinitiative steckt. Es gibt keine Namen, nur eine Telefonnummer in Hirschhorn, unter der sich aber nur ein Anrufbeantworter meldet. Der darauf versprochene "umgehende" Rückruf erfolgte nicht. Auch im örtlichen Mitteilungsblatt gibt es keinen Hinweis auf diese Bürgerinitiative.