Das Foto erinnert an die Anlieferung der Glocken, die seitdem in der Kirche aufgestellt wurden. Foto: Walter Gradl

Von Walter Gradl

Bammental. Es kommt nicht alle Tage vor, dass vor einer Kirche neue Glocken abgeladen werden. Doch jetzt brachte der Lkw der Glockengießerei Bachert aus Karlsruhe die fast 900 Kilogramm schwere Heilig-Geist-Glocke mit einem Durchmesser von über 1,10 Metern sowie die Marien-, Dionys- und Volk-Gottes-Glocke in die katholische Kirche der Elsenzgemeinde. Alle vier werden bei einem großen Fest am Sonntag, 30. Juni, geweiht (vgl. Kasten links).

Es ist ein langer Weg, den die Glocken zurückgelegt haben - von der Idee, Namensfindung, Gestaltung der Glockenzier über die Lehmform, dem spektakulären Guss (die RNZ berichtete), dem Reinigungs- und Poliervorgang bis zur Klangprüfung durch den erzbischöflichen Glockeninspektor. Das Examen haben die Glocken mit sehr gutem Resultat bestanden. Sie fanden ihren Interimsplatz in der Kirche St. Dionys, bevor sie im September zu ihrer endgültigen Bestimmung in den Turm hochgezogen werden. Von dort werden sie ihre Botschaft eindringlich und zum Nachdenken anregend verkünden, bei entsprechendem Anlass auch harmonisch zusammen mit dem Geläut der evangelischen Kirche.

Die Vorbereitungen auf das Fest der Glockenweihe gehen nun dem Ende entgegen. Man hatte den Eindruck, dass der Enthusiasmus der katholischen Gemeinde mit ihrem Pfarrgemeinderat, Glocken- und Festausschuss, ja der ganzen Bammentaler Einwohnerschaft stetig zunahm. Denn an diesem denkwürdigen letzten Sonntag im Juni werden um 10 Uhr nicht nur die Glocken geweiht. Es schließt sich ein festliches Programm bis in die späten Nachmittagsstunden an, an dem sich die musizierenden Gruppierungen im Ort beteiligen. Für Jung und Alt steht eine große Auswahl an Speisen und Getränken bereit.

Besonderes Interesse dürften auch die Glockenverzierungen finden, die vom Neckarsteinacher Künstler Christoph Feuerstein selbst erläutert werden. Ein Faltblatt informiert die Besucher und gibt einen vollständigen Überblick über alle Veranstaltungen an diesem Tag.

Helmut Mathies, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, der alle Aktivitäten koordiniert: "Wir haben von der Gemeindeverwaltung erstmals die Erlaubnis erbeten, Teile der Straßen "Fischersberg" und ,Im Grund' vom Autoverkehr freizuhalten, um einen sicheren Weg der Kinder zum Spielplatz zu schaffen, für die ein eigenes Programm aufgestellt wird. Außerdem brauchen wir auf dem Gelände um die Kirche herum genügend Platz für die Festzelte."

Bis zum 100. Jubiläum der Kirchweihe, das die Bammentaler Katholiken 2014 feiern, steht noch "Glockenwein" zur Verfügung, eine spezielle Sonderabfüllung für St. Dionys des Weinguts Thomas Hockenberger in Elsenz/Eppingen, eine der besten Lagen des Kraichgaus.

Die gastgebende katholische Kirche hat sich noch etwas Besonderes einfallen lassen, um den neuen Klang im Bewusstsein der Menschen zu verankern: Für die Glocken und ihre geistvollen Verzierungen können Patenschaften übernommen werden. Die Stifter erhalten eine persönliche Urkunde mit dem Foto des von ihnen gewählten Glockenziermotivs. Außerdem werden ihre Namen auf der Patenschaftstafel, die in der Kirche platziert wird, in den Pfarrnachrichten und im Internet veröffentlicht. Das Glockenprojekt soll auch mit Bild und Ton dokumentiert werden; eine DVD ist in Vorbereitung. Der vom Webmaster der Seelsorgeeinheit, Christof Döbler, gepflegte Internetauftritt bietet unter www.se-bammental.de aktuelle Einträge, auch zur Patenschaftsaktion.