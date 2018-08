Dossenheim. (kaz) Auf die Plätze, fertig, los... Diesem Kommando samt Startschuss von Bürgermeister Hans Lorenz folgten gestern rund 100 Menschen und machten sich am Steinbruch Leferenz auf den Weg. Zum fünften Mal lud die örtliche DJK zum Walking- und Wander-Treff auf drei Routen zwischen 6,2 und 14,3 Kilometern.

"Auf einem Streckenabschnitt mussten wir vorab ein paar Sturmschäden beseitigen", so der Vereinsvorsitzende Klaus Krischke. Mit "wir" meinte er sich und seine Ehefrau Sibylle. Über die Arbeitsteilung war zu erfahren: Er saß am Steuer des Autos und sie sammelte die heruntergefallenen Äste vom Weg auf. Frauen sind wohl einfach die besseren Sammlerinnen.

Auch bei der Sportart "Nordic Walking", die auch für größere Gruppen geeignet ist, haben sie die Nase vorn. Der Turnerbund Dilsberg bietet unter Regie von Beate Oemler drei Mal pro Woche Walking-Kurse an. Seit 2008 hat der Skiclub Leimen eine Abteilung "Walking", bei der ein Drittel Männer mitmachen. Diese entstand als Ergänzung zum Langlauftraining im Winter. So haben es die Erfinder der Sportart (in diesem Fall nicht die Schweizer, sondern die Finnen) es ja auch gemeint. "Wir achten streng auf die richtige Technik. Schließlich sind die Stecken ein Sportgerät und keine Gehhilfe", sagt Abteilungsleiter Kurt Petri.

Zu acht sind die Leimener nach Dossenheim gekommen. Überhaupt sind sie sie oft wie möglich bei Walking-Treffs in der Region dabei oder unternehmen Ausflüge in den Odenwald und in die Pfalz. Für das Training in der Nähe nutzen sie gern die Naturpfade von St. Ilgen und die Dünen von Sandhausen.

Beim Aufstieg entlang des Steinbruchs Dossenheim machen die Buben aus Leimen ganz schön Tempo, die Mädels vom Dilsberg sind aber auch gut dabei. Nur ein paar Nachzügler aus dem Startfeld haben schon nach der ersten Kurve ein Auge dafür, was das Areal so zu bieten hat und machen kurz vor den Steinskulpturen von Knut Hüneke Station. Ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, mal durchzuatmen. Derweil darf man davon ausgehen, dass die meisten Gäste trotz strammen Gehens von weiter oben den herrlichen Ausblick über den Steinbruch und in die Rheinebene genossen haben.

Mit der Teilnehmerzahl war die DJK durchaus zufrieden. Zumal es etwa anderthalb Stunden vor dem Start noch geregnet hat. "Da dachte ich, es würden sicher nicht mehr als 50 Leute kommen", so Klaus Krischke. Um 10 Uhr waren die Bedingungen dann aber geradezu ideal.

Um Bestzeiten ging es beim Walking- und Wandertreff nicht. Also musste an den Versorgungsständen unterwegs auch niemand rasch im Vorbeigehen nach Wasser, Bananenstückchen, Müsliriegel oder Gummibärchen greifen. "Bitte melden Sie sich zurück, wenn Sie am Ziel sind", so bat der Veranstalter. Im letzten Jahr gab es nämlich zwei Vermisste, die indes nicht auf der Strecke geblieben, sondern einfach nach Bammental zurückgekehrt waren.

Trotz guter Streckenmarkierung hat sich auch schon mal jemand verlaufen. Typischerweise waren es zwei Frauen, die unterwegs bei lebhafter Unterhaltung einfach eine Abzweigung verpassten.