Schönau. (fi) Der Abwasserverband Steinachtal hat lange mit sich gerungen. Doch auf der letzten Sitzung im Verbandsgebäude der Kläranlage wurde die Entscheidung getroffen. Der Abwasserverband nutzt die entstehenden Faulgase aus dem Klärprozess und errichtet auf dem Gelände ein Blockheizkraftwerk (BHKW).

Die erste Ausschreibung Anfang des Jahres war mit mehr als 300.000 Euro Kostenaufwand noch eine Nummer zu groß gewesen. Es wurde erneut ausgeschrieben, eine zusätzliche Begehung erfolgte und mit 185.300 Euro hält sich das neue Angebot in den geforderten Grenzen. Die Firma "Kuntschar+Schlüter" aus Wolfhagen bei Kassel erhielt einstimmig den Zuschlag. Verbandsvorsitzender Marcus Zeitler nannte es einen guten Preis nach Verhandlungen: "Unsere Entscheidung von damals, etwas abzuwarten, war richtig."

Etwa 110.000 Kubikmeter Faulgas produziert der Reinigungsprozess des Klärwerks, was etwa 704.000 Kilowattstunden im Jahr entspricht. Arno Oesterle vom Ingenieurbüro Pöyry, Mannheim, sah einen Wirkungsgrad von 88 Prozent bei einer Gesamtabdeckung. Schon von Beginn an rechne sich das Blockheizkraftwerk. 40 Prozent für Eigenstrom kann selbst erzeugt werden, einem Aufwand von 39.000 Euro stehen umgehend 47.500 Euro pro Jahr an Erlösen gegenüber. Sollte das BHKW zusätzliche Energie benötigen, wird mit Heizöl nachgefeuert. Die Gesellschaft fordere ökologische Ressourcennutzung, "das hat seinen Preis", stellte Zeitler fest.

Das Prinzip eines Blockheizkraftwerkes ist es, die zugeführte Primärenergie, beim Abwasserverband Steinachtal also das entstandene Faulgas aus der angeschwemmten Schmutzfracht, in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den hohen Wirkungsgrad wird zudem die CO2-Emission reduziert, was zur Umweltentlastung beiträgt. Die Kosten und Erlöse werden sich in den künftigen Haushalten des Abwasserverbandes niederschlagen.

Auf den Jahresbericht 2013 ging Verbandsrechner Werner Fischer ein. Der laufende Betrieb schließt mit einem Volumen von 1.209 578 Euro und damit 39.621 Euro weniger als geplant ab. "Da das zum Jahresende hin so erkennbar war, haben wir im Dezember nur eine halbe Monatsumlage von unseren Gemeinden erhoben", so der Vortragende. Was in der Summe 41.500 Euro ausmacht. Die Kernaussage für 2013 besteht darin, dass knapp 40.000 Euro weniger an Umlage erhoben werden musste, was natürlich den Gebührenzahlern im Verbandsgebiet zugutekommt. Entsprechend dem Einwohnerschlüssel entfallen auf Heiligkreuzsteinach 253.872 Euro, auf Schönau 406.482 Euro und auf Wilhelmsfeld 295.795 Euro - in Summe 956.149 Euro.

Neben der Umlage haben 252.810 Euro aus der Auflösung von Zuschüssen zur Finanzierung des laufenden Betriebsaufwandes beigetragen. Der Gesamtaufwand von rund 1.210 000 Euro lässt sich in folgende Positionen zusammenfassen: Abschreibungen 663.000 Euro (55 Prozent), Personalaufwand 129.000 Euro (elf Prozent), Zinsen 102.000 Euro (acht Prozent), Unterhaltung der Betriebsanlagen 57.000 Euro (fünf Prozent), Strombezug 110.000 Euro (neun Prozent). Im Vermögensteil war ein Investitionsvolumen von 615.000 Euro geplant, ausgegeben wurden 435.000 Euro. Die Gesamtverschuldung beträgt 2.663 325 Euro.