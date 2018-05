Leimen. (pop) War nun die im Rosesaal des Bürgerhauses "Am Alten Stadttor" vollzogene Gründung der "BürgerEnergieGenossenschaft Leimen" (BEG) ein Erfolg oder nicht? Zwei Zahlen könnten für den Erfolg sprechen, denn 35 Personen haben die Gründungssatzung unterschrieben und an diesem Abend Anteile in Gesamthöhe von 83.500 Euro gezeichnet. Allerdings waren zeitweise fast doppelt so viele Interessierte zugegen.

Dass nur gut die Hälfte der gesamten Teilnehmerschar letzten Endes zu Gründermüttern und -vätern der BEG werden wollte, dürfte auf ein eklatantes Missverständnis zurückzuführen sein. Denn der Tagesordnungspunkt "Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs, Aussprache" wurde von einigen potenziellen BEG-Mitgliedern wohl so verstanden, dass an dieser Satzung noch Änderungen vorgenommen werden könnten.

Heftig debattiert wurde, dass einer der beiden BEG-Vorstände von der Stadt Leimen bestellt werden soll. Also quasi ein "geborener" Vorstand kraft Bürgermeisteramt. Aus dem Saal heraus kam der Vorschlag, dass dies keineswegs die Stadtspitze bestimmen sollte, sondern der Gemeinderat. Damit wackelte ein wesentlicher Punkt der Satzung gewaltig.

Nicht minder intensiv verlief die Debatte über die Frage, ob bei bestimmten Abstimmungen, etwa über eine Änderung der Satzung oder den "Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats", nicht besser nur eine Zwei-Drittel- als ein schwerer zu erreichende Drei-Viertel-Mehrheit erforderlich sein solle. Erst nach einer ellenlangen Diskussion um solche und andere Knackpunkte hielt Bürgermeisterin Claudia Felden fest, dass eigentlich nur eine Abstimmung über die vom Gemeinderat empfohlene und zu Versammlungsbeginn verteilte Satzung vorgesehen sei. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Helmut Meng sowie Hans-Jürgen Kohr vom städtischen Liegenschaftsamt leitete sie die Gründungsversammlung.

Fakt war, dass wesentliche Satzungsänderungen überhaupt nicht möglich waren. Entweder stimmte man der vorliegenden Satzung zu und wurde per Zeichnung von einem oder mehreren Anteilen BEG-Mitbegründer. Oder aber man war mit diesem oder jenem Satzungspunkt eben nicht einverstanden und verzichtete daher auf eine Unterschrift. Als dies klar wurde, verließ deutlich mehr als einer der Anwesenden den Saal.

Wer ging, verpasste die Wahlen zum Aufsichtsrat, der sich aus Stadtrat Karl-Heinz Wagner als Vorsitzendem, Stadtrat Ralf Frühwirt als dessen Stellvertreter, Stadträtin Christa Hassenpflug als Schriftführerin, Ernst-Robert Schöpe als deren Stellvertreter und Thomas Kern zusammensetzt. Der BEG-Vorstand wiederum besteht aus Claudia Felden als "geborenem" Mitglied sowie dem vom Aufsichtsrat bestellten Andreas Dürr.

Konkret in Angriff genommen werden kann jetzt das erste BEG-Projekt: die Anschaffung und das Betreiben einer Solaranlage auf dem Haus A der Geschwister-Scholl-Schule. Die Gesamtinvestition hierfür liegt laut Hans-Jürgen Kohr bei geschätzten 153 000 Euro, der spezifische Stromertrag soll sich auf 900 Kilowattstunden belaufen. In Betrieb gehen soll die Anlage am 1. August 2012. Als Rendite locken drei Prozent.