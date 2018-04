So wie hier am Dossenheimer Rathaus wehten am Wochenende an vielen öffentlichen Einrichtungen die Fahnen auf Halbmast. Foto: Alex

Von Manuel Reinhardt und Christoph Moll

Region Heidelberg. Der Schrecken sitzt tief - auch in der Region. Die unfassbaren Anschläge in Paris vom Freitagabend haben auch rund um Heidelberg für Entsetzen gesorgt. Fast jede Kommune hat eine Partnergemeinde in Frankreich. In Bammental, Eppelheim, Gauangelloch, Leimen und Meckesheim wurden die Geschehnisse besonders aufmerksam verfolgt, denn ihre Partnergemeinden liegen im direkten Umland von Paris. Die Bürgermeister schrieben am Wochenende Kondolenzbriefe, an den Rathäusern wehten die Flaggen auf Halbmast. Die RNZ hat sich umgehört.

In Bammental haben das Partnerschaftskomitee um Catherine Munzig sowie Bürgermeister Holger Karl gleich am Samstagmorgen in die 100 Kilometer von Paris entfernte Partnergemeinde Vertus geschrieben. "Es ging darum, unser Mitgefühl auszudrücken", sagt Karl. "Man kann es nicht verstehen, was dort geschehen ist." Catherine Munzig kommt selbst aus Nordfrankreich und fühlt mit ihren Landsleuten: "Wir trauern mit unseren Freunden und haben unser Beileid ausgesprochen", sagt sie. Wichtig sei nun, dass sich die Franzosen nicht unterkriegen lassen. "Auch in Vertus sind die Menschen total entsetzt und verzweifelt." Es gehe die Angst um. Der zweite Komiteevorsitzende Klemens Wild ergänzt, dass es beim Schulaustausch künftig keinen Paris-Besuch mehr geben wird. "Die Freundschaften gewinnen in diesen Tagen an Bedeutung", meint er.

Für Eppelheim sprach Bürgermeister Dieter Mörlein auch bereits am Samstagfrüh seinem Amtskollegen in der Partnerstadt Dammarie-les-Lys, Gilles Battail, per SMS sein Bedauern und seine Anteilnahme aus. "Er hat sich gleich bedankt und über die Solidarität gefreut", berichtete Mörlein. Der Schrecken sitzt tief in Dammarie, das nur 36 Kilometer von Paris entfernt ist. "Wir kommen immer am Ostbahnhof an, wo die Anschläge ja auch waren", hat Mörlein mit Blick auf den regen Austausch beider Städte Bilder vor Augen.

In Gauangelloch wartete Helmut Haas gestern noch auf eine Antwort aus der Partnergemeinde Cernay - 100 Kilometer entfernt von Paris. Der Zweite Vorsitzende des Partnerschaftsvereins hat gleich an seine Freunde geschrieben und gefragt, wie es ihnen geht. "Wir sind bestürzt", sagt er. "Schon nach dem Anschlag im Januar geht die Angst um."

Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich schrieb gestern die Kondolenzbriefe an die französischen Partnergemeinden Tinqueux, Tigy und Cernay-les-Reims. "Das ist leider das zweite Mal in diesem Jahr", erinnert Ullrich an die Anschläge auf die Charlie-Hebdo-Redaktion im Januar. "Ich hätte mir gewünscht, dass ich solche Briefe nicht mehr schreiben muss."

Ullrich selbst erfuhr von den Anschlägen am Samstagmorgen - und zum Entsetzen gesellte sich Sorge: Denn Ullrichs Schwiegersohn arbeitet in Paris, nicht weit von einem der Schreckensorte entfernt. "Er war aber schon einen Tag vor den Anschlägen nach Berlin gefahren", gab es schnell Entwarnung. Dennoch ist die Anteilnahme Ullrichs und der Stadt Leimen mit den Opfern und den Partnerstädten groß. Leimen stehe zu seinen französischen Freunden und teile ihre Schmerzen, heißt es im Schreiben. "Man hat beim letzten Mal bei der Rückantwort gemerkt, dass es den Menschen dort gut tut, wenn man ihnen vermittelt, dass man mit ihnen fühlt", sagt Ullrich. Und trotz des Gefühls der Schutzlosigkeit, trotz der Erkenntnis, dass es jeden treffen kann, dürfe sich das Leben - nicht nur in Frankreich - nun erst recht nicht ändern, wie Ullrich betont: "Dann haben die Fanatiker gewonnen."

Meckesheims Bürgermeister Hans-Jürgen Moos hat am Samstag in einer E-Mail an seinen Amtskollegen in Jouy-en-Josas - 20 Kilometer von Paris entfernt - seine "Erschütterung über die Ereignisse an diesem rabenschwarzen Freitag, der Dreizehnte" zum Ausdruck gebracht und gefragt, ob es Betroffene aus dem Ort gibt. Noch kam keine Antwort. Auch in seinen Reden zum gestrigen Volkstrauertag sprach Moos die Terroranschläge an.