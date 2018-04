Leimen. (fre) Ende Februar hatten sie im Walldorfer Rathaus hinter verschlossenen Türen getagt, die Gemeinderäte von Leimen, Nußloch, Sandhausen und Walldorf. Ihr Interesse galt dem Thema "Gemeinschaftsschule" beziehungsweise einer gemeinsamen regionalen Schulentwicklung. Das Staatliche Schulamt Mannheim lieferte dazu Zahlen, Informationen und Empfehlungen.

Danach haben sich im zurückliegenden Jahrzehnt die Geburtenzahlen in der genannten Raumschaft auf jährlich etwa 600 eingependelt, was dann ja auch der Zahl der Schuljahrgänge entspricht. Nach der vierten Klasse wechselte gut die Hälfte der Grundschüler auf ein Gymnasium, Tendenz steigend. Für die anderen weiterführenden Schulen in den vier genannten Kommunen bleiben somit jährlich knapp 300 Schüler. Beim geltenden Klassenteiler entspricht dies etwa zehn Klassen pro Jahrgang.

Die Schulamtsexperten möchten diese zehn Klassen vorzugsweise auf zwei, maximal auf vielleicht drei Schulstandorte verteilt sehen. Da Nußloch bereits abgewinkt hat und Sandhausen eher zurückhaltend agiert, blieben noch Leimen und Walldorf.

Mindestens genauso gewichtig wie diese Zahlenspiele waren andere Informationen des Schulamts. Danach soll es künftig in der baden-württembergischen Schullandschaft neben dem Gymnasium nur noch eine zweite Bildungssäule geben, die dann als Gemeinschaftsschule (zumindest) zur Mittleren Reife führt.

Keinen Hehl machten die Schulamtsexperten daraus, dass sie bei einer Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule lieber den verschwinden werdenden Realschulen den Vorrang einräumten als den vier Werkrealschulen in der genannten Raumschaft, die aufgelöst werden sollten. Die Empfehlung, die sie Gemeinderäten der vier Kommunen an die Hand gaben, war denn auch eindeutig: Die regionale Schulentwicklung solle unter Beteiligung der Realschule erfolgen.