Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Nein, die Ortsumgehung für Neckarsteinach ist noch nicht tot. Immer noch nicht. Dass das auf Kosten von 88,5 Millionen Euro geschätzte Vorhaben jedoch jemals realisiert wird, war schon immer unwahrscheinlich. Nun ist es jedoch noch einmal unwahrscheinlicher geworden. Zwar ist die Ortsumgehung im gestern von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Berlin vorgestellten "Bundesverkehrswegeplan 2030" enthalten, aber noch einmal herabgestuft worden. 2003 rutschte das Mammutprojekt vom "Vordringlichen Bedarf" in die unterste Dringlichkeitskategorie "Weiterer Bedarf", nun wurde ihm aber auch noch der Zusatz "mit Planungsrecht" weggenommen. Doch damit nicht genug: Unter Planungsstand steht die Abkürzung "OP". "OP" steht für "ohne Planungsbeginn". Damit ist die Umgehung ganz unten angekommen.

In Neckarsteinach wird man darüber alles andere als begeistert sein. Seit Jahrzehnten kämpft das Vierburgenstädtchen für eine Umgehung. Täglich schieben sich 24 000 Autos auf der Bundesstraße 37 durch den Ort. Rund zwei Drittel, nämlich den Verkehr zwischen Eberbach und Heidelberg, könnte man mit einem Tunnel durch den Dilsberg und zwei Brücken über den Neckar aus dem Ort holen. Dies war die zuletzt am meisten diskutierte Variante. Es gab aber noch weitere wie die Nordumgehung entlang der Bahntrasse mit Untertunnelung sowie einen "Absauger" für den Verkehr aus dem und ins Steinachtal.

Dass die Ortsumgehung überhaupt im Bundesverkehrswegeplan auftaucht, ist dem Land Hessen zu verdanken. Dieses hat die Maßnahme "angemeldet". In Neckarsteinach stand das Vorhaben in den letzten Jahren "nicht ganz oben auf der Agenda", wie Bürgermeister Herold Pfeifer sagte. Langfristig verfolge man dieses Ziel aber weiter. "Der Verkehr trennt Neckarsteinach, auch Kleingemünd ist an der Schmerzgrenze angelangt."

Dort, in Baden-Württemberg, hat man noch nie viel von der Idee von zwei Brücken über den Neckar und einen Tunnel durch den Dilsberg gehalten. "Eine solche Planung ist völlig abwegig und eine Zustimmung von uns ist ausgeschlossen", bekräftigte gestern Horst Althoff, Bürgermeister von Neckargemünd. Auf dessen Gemarkung würde der Großteil der Umgehung verlaufen. Althoff geht davon aus, dass sich der Verkehr wegen des Bevölkerungsrückgangs im Odenwald in den nächsten Jahren reduziert. Was eine Umgehung noch mehr in Frage stellen würde.