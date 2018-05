6,8 Millionen Euro kosteten die Sanierungsmaßnahmen, die auch Häuser aus dem 17. Jahrhundert in der Neckarstraße umfassten. Foto: Hinz

Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Was lange währt, wird endlich gut: Nach fast drei Jahrzehnten sind jetzt die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt abgeschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung wird nach den Beratungen im Bau- und Finanzausschuss nun in ihrer kommenden Sitzung die entsprechende "Sanierungssatzung Kerngemeinde - Altstadt" aus dem Jahre 1985 aufheben.

Die Bilanz dieses 30-jährigen Sanierungsprogramms, das von der Nassauischen Heimstätte, Frankfurt, als Sanierungsträger begleitet wurde, kann sich sehen lassen. Denn mit Ausnahme der geplanten Verkehrsberuhigung durch den Bau einer Umgehungsstraße für die B 37 konnten die wesentlichen Sanierungsziele erreicht werden: Das Stadtbild sowie der historische Grundriss der Stadt wurden erhalten, die Wohnqualität wurde verbessert, Mängel und Schäden wurden beseitigt, die Infrastruktur wurde durch soziale und kulturelle Einrichtungen verbessert und Grün- und Freiflächen wurden verschönert und es kamen neue hinzu..

Im Einzelnen wurden die Bliggergasse, die Neckarstraße, die Hirschgasse, der Schiedweg und der Bachweg neu gestaltet oder neu gepflastert. Besonders hervorzuheben sind die Neugestaltung des Neckarlauers mit dem Treppenpodest, die Neugestaltung der Kneippanlage und die Rampe in den Nibelungengarten. Auch dieser wurde völlig neu angelegt und die Sanierung der hier noch vorhandenen Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert wird in diesem Jahr noch die letzte Maßnahme sein. Es wurden aber auch Häuser und Anbauten abgerissen wie beispielsweise in der Kirchenstraße, der Hauptstraße, der Bliggergasse und der Mühlgasse, verbunden mit der Auslagerung von störenden Betrieben.

Besonders aufwändige Projekte waren die Sanierung der beiden unterschiedlich alten und unter Denkmalschutz stehenden Rathäuser und auch des Hauses in der Neckarstraße 47, in dem sich heute das Südtor des Unesco-Geoparks, das Tourist-Infozentrum und das Eichendorff-Museum befinden. Zur Verschönerung des Stadtbildes entlang des Neckars trug erheblich der Umbau des Hauses im Schiedweg 5 mit der Herausnahme des Jugendzentrums und der Umgestaltung des Schwanengartens bei, ebenso die Sanierung des ehemaligen Lesepavillons, in dem sich jetzt ein Bistro eingerichtet hat. Hinzu kam die Sanierung von mehreren Privathäusern, die das Bild der unteren Altstadt erheblich verbessert haben.

Nach der vorliegenden, noch vorläufigen Abrechnung durch die Nassauische Heimstätte sind für alle diese Projekte 6,8 Millionen Euro an Kosten entstanden. Davon waren 3,7 Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund und Land. Von der Stadt wurden rund 2,4 Millionen Euro eingebracht. Die endgültige Abrechnung muss bis zum 30. April 2015 bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vorliegen.