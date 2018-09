Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Lieb und teuer war die Hauptstraße der Stadt: Rund drei Millionen Euro wurden in die Sanierung gesteckt. Wie die Lebensader der Stadt in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder ihr Aussehen veränderte, ist nun in der Ausstellung "Die Haupstraß' nuff un' runner" anhand von alten Ansichten, Fotos, Kopien und Reproduktionen zu sehen. Bürgermeister Horst Althoff begrüßte zur Ausstellungseröffnung viele interessierte Bürger und aus den Partnerstädten Evian les Bains den Neckargemünder Ehrenbürger Yves Arnulf und aus Hindrichuv Hradec Bürgermeister Stanislav Mrvka.

Die Idee zur Ausstellung hatte Kulturreferentin Doris Meyer zu Schwabedissen. Im Arbeitskreis Museum fand sie hilfreiche Unterstützung. Die Mühe hat sich gelohnt: Auf den Fotobildern ist der Ist-Zustand der Hauptstraßengebäude alten Aufnahmen aus verschiedenen Zeiten gegenübergestellt. Die Gebäude erzählen die Stadtgeschichte aus ihrer Perspektive. Am Anfang steht die älteste bildliche Darstellung der Straße durch Matthias Merian aus dem Jahr 1645. Feuersbrünste aus verschiedenen Ursachen und der Zweite Weltkrieg hinterließen in der Hauptstraße genauso Spuren wie mehr oder weniger geglückte Gebäudesanierungen.

Vom früheren Bürgermeister Oskar Schuster hatte der aktuelle Rathauschef Horst Althoff erfahren, dass bis 1984 Haupt- und Neckarstraße im Gegenverkehr befahren wurden. Aus heutiger Sicht nahezu unvorstellbar. Früher war die Fahrbahn der Hauptstraße auch einmal gepflastert, was sie heute teilweise wieder ist - allerdings in einer moderateren Ausführung als Kopfsteinpflaster. Bis zum Hanfmarkt fuhr früher die Straßenbahn aus Heidelberg, bis der Busverkehr sie ersetzte und die Schienen entfernt wurden.

Um das ganze Bildermaterial zusammenzutragen, nutzten die Kulturreferentin und der Arbeitskreis Museum unter der Leitung von Birgit Oberweis das städtische Archiv und Ausgaben des Neckarboten aus den Zwanziger Jahren, vor und nach dem Krieg. Bis 1992 wurden die Unterlagen durchforstet und das vorhandene Fotomaterial, das teilweise auch einige Neckargemünder Leihgeber beisteuerten, mit Kopien von alten Anzeigen ergänzt. Die verschiedenen Läden und Betriebe, die in einem Gebäude über die Jahre hinweg wechselten, konnten auf diese Weise dargestellt werden und auch deren Art sich zu präsentieren. Die aktuellen Fotos steuerte Achim Sendelbach bei.

Die Ausstellung zeige einen Querschnitt, sagte Doris Meyer zu Schwabedissen, und erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr spiegelt sich in den Bildern ein Stimmungsbild verteilt auf mehrere Jahrzehnte wider. Alleine hätte sie es nicht rechtzeitig geschafft, die Ausstellung vorzubereiten. Deshalb zeigte sich die Kulturreferentin sehr froh, dass sich der Arbeitskreis Museum zur Mitarbeit bereit erklärt hatte. In den zwei Ausstellungsräumen des Museums werden die Hauptstraßenbilder gezeigt, wobei sich der Besucher zunächst nach links wenden sollte, um die Hauptstraße im ersten Stock hinunterzugehen und im zweiten Stock auf der anderen Seite wieder hinaufzugehen.

Die Ausstellungseröffnung gestalteten zwei Musikschüler von Lilli Betke-Hermann. Gian-Luca Lumpp und Laura Burckhardt überzeugten die Besucher mit den Klavierstücken zu vier Händen.

Fi Info: Die Ausstellung "Die Hauptstraß' nuff un' runner" ist noch bis zum 19. Oktober im Museum im Alten Rathaus in der Hauptstraße 25 zu sehen. Öffnungszeiten: donnerstags und samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.