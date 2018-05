Von Roland Fink

Wiesenbach. Vier Tage lang, nämlich von Freitag bis zum heutigen Montag, dauern die Feierlichkeiten in der Ortsmitte. Der Wiesenbacher Musikverein beherrscht dann mit seinem Musikfest die Szenerie vor dem Rathaus und auf dem "Platz der Freundschaft". Im 36. Jahr feiern die Musiker nun dieses Sommerfest. Waren es früher drei Festtage, so wurde der Freitag zusätzlich zur Rocknacht erkoren. Türöffner ist die bewährte Schülerband "Gate" mit Frontfrau Shannon Golic, die bereits etliche Male die Rockfete eröffnete.

Gegen Abend kehrt dann Leben ein auf dem Platz. Coversongs, aber auch zahlreiche eigene Songs ziehen das Publikum an, "Gate" machte auch nun wieder auf die Veranstaltung in gehöriger Weise aufmerksam. War in früheren Zeiten das Vereinsfest ausschließlich der Blasmusik gewidmet, beherrscht inzwischen bei der "Rock-Night" die Jugend das Terrain.

Wahrlich auf frischer Tat ertappt, so der lateinische Ausdruck "in flagranti", entfachte die gleichnamige Band "Inflagranti" diese Glut zur vorgerückten Stunde. Sascha Joa geht ganz auf im Gesang, war früher Schlagzeuger und hat nach eigenem Bekunden "keine Lust mehr, immer ein Schlagzeug aufzubauen". Jürgen Schmidt am Keyboard, Michael Bös, der noch immer sein Schlagzeug auf- und abbaut, Udo Raab am Bass und Reinmar Müller an der Gitarre verstehen es, einen Rockabend zu gestalten. Nicht ohne Powerfrau Susanne Gerstmann, die als Solosängerin unterwegs ist, aber auch seit dem Jahr 2011 "Inflagranti" sozusagen erwischt hat. Eine Menge an Kraft also, die da in Wiesenbach unterwegs war und das Publikum natürlich umgehend animierte. Musikfest heißt dort eben nicht nur Polka oder Marsch, sondern auch Rock, Pop, Soul oder Groove.

Für handgemachte Blas- und Blechmusik gibt es die anderen Festtage. Befreundete Vereine aus Neidenstein und Gauangelloch kommen dann gerne nach Wiesenbach, aus Reichartshausen und vom Dilsberg wurden Kapellen vom Ersten Vorsitzenden Matthias Köstle begrüßt. Volksfeststimmung herrscht auf dem Musikfest. Auch am gestrigen Familiensonntag, an dem das Spielmobil in Wiesenbach Rast machte und die Kleinen unterhielt. Der Samstagabend wurde zünftig mit einem Fassbieranstich begonnen, zuvor hatte der Musikverein selbst noch für Stimmung gesorgt. Problemlos trieb Bürgermeister Eric Grabenbauer den Hahn ins Fass mit dem flüssigen "Distelhäuser"-Bier.

Dass diese Plattform auch genutzt wird, um verdiente Mitglieder vor aller Publikum zu ehren, dafür sorgte Helmut Spannagel vom Blasmusikverband Rhein-Neckar. Ausgezeichnet wurden aktive und passive Mitglieder.

Dirigent Klaus Knörzer musste man nicht auffordern, zum Taktstock zu greifen. "Wir machen Stimmung", das garantierten Wolfgang Arnold und Claudia Grimm aus dem Kreis der Aktiven, die nicht nur das "Kufstein Lied" vokal begleiteten, sondern noch eine Menge an Repertoire auf Lager hatten.

Für die Hitparade war das Publikum aufgefordert, sein Votum abzugeben. Egal ob "Sierra Madre" oder das "Trompeten Echo", der "Griechische Wein" oder der berühmte "Stern, der deinen Namen trägt": Die Musikerinnen und Musiker des Wiesenbacher Musikvereins blieben wahrlich nichts schuldig.