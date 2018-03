Von Ute Teubner

Dossenheim. (teu) Es ist 7 Uhr in der Frühe - und bitterkalt auf dem Dossenheimer OEG-Bahnhof. Dick eingemummt und bibbernd stehen sich die Kinder in der Dunkelheit die Beine in den Bauch. Sie warten auf die Bahn, die sie in die weiterführenden Schulen nach Heidelberg bringen soll. Dabei müssen die Schüler manchmal allerdings länger, als es der Fahrplan verspricht, an den Gleisen verharren: Denn obwohl die Linie 5 unter der Woche ab 6.25 Uhr bis einschließlich 19.45 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Dossenheim und Heidelberg verkehren soll, heißt dies offenbar nicht, dass sie auch alle zehn Minuten pünktlich an den Haltestellen einfährt.

"Die Züge sind zu den Hauptverkehrszeiten nicht nur rappelvoll, sie haben auch regelmäßig Verspätung", beklagt sich ein Großvater, dessen Enkel in Dossenheim wohnen und in Heidelberg zur Schule gehen. Gelegentlich fielen im morgendlichen Schülerverkehr sogar komplett Bahnen der Linie 5 aus: "Dann stehen die Knirpse da auf den Bahnsteigen und schlottern vor Kälte!" Irgendwie, so meint der besorgte Opa, sei da derzeit "der Wurm drin".

Andere geplagte Fahrgäste geben ihm Recht. So war gestern an der Haltestelle "Dossenheim Süd" zu hören: "Die Fahrgäste, die frühmorgens am Dossenheimer OEG-Bahnhof zusteigen, haben wenigstens noch einen proppenvollen Zug. Wir haben hier, eine Haltestelle weiter, dann öfters gar keinen mehr - denn die überfüllte Bahn fährt einfach durch."

Die für die Züge der Linie 5 zuständige Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) weiß hingegen nichts von einem "Beschwerdeschwerpunkt in Dossenheim". Sprecherin Sandra Kettler versicherte auf RNZ-Anfrage: "Den gab und gibt es nicht." Sie räumt jedoch ein: Im Schülerverkehr auf dem Abschnitt der Linie 5 zwischen Dossenheim und Heidelberg sei es in beiden Fahrtrichtungen Ende Januar "zu vereinzelten Verspätungen von bis zu fünf Minuten" gekommen.

"Da uns keine Meldungen über Störfälle in diesem Zeitraum vorliegen, gehen wir davon aus, dass diese Verspätungen derzeit auf ein erhöhtes Fahrgastaufkommen sowie Verzögerungen beim Fahrgastwechsel in der Hauptverkehrszeit zurückzuführen sind", so die RNV-Sprecherin.