Neckargemünd. (nah) Stoßgebete zum Himmel hatten sie gesendet, als bei den Relegationsspielen der Verbleib der TSG 1899 Hoffenheim in der ersten Bundesliga noch auf der Kippe gestanden hatte. Daran erinnerten sich die Mitglieder des Fanclubs Neckartal. Zum sechsten Mal veranstaltete der Club sein "Fankurve" auf dem Marktplatz, abermals im Zusammenhang mit dem Freitagabendbummel in der Altstadt.

Richtig ins Fanleben abtauchen konnte man bei bester Bewirtung - Steaks und Bratwürste brutzelten in großen Bratpfannen. Dazu ließ es sich unter Gleichgesinnten fachsimpeln und über die wunderbare Rettung der Mannschaft sinnieren. Klar - der neue Trainer Markus Gisdol hatte an dem Klassenerhalt einen entscheidenden Anteil; darin waren sich alle einig. Gisdol, der in der Jugend in Geislingen an der Steige kickte, musste wegen einer schweren Knieverletzung schon mit 27 Jahren seine eigene Spielerkarriere an den Nagel hängen. Als Trainer blieb er dem Fußball treu und betreute von 2009 bis 2011 die TSG Hoffenheim II.

Der Vizepräsident des Fanclubs, Thomas Schmitz-Günther, wartete wie alle anderen Hoffe-Fans natürlich auf Unterstützung für das Markplatzfest aus den Reihen des Fußballklubs. Stadionsprecher Mike Diehl hatten sich angesagt und mit ihm Kristian Baumgärtner, der Vizepräsident des Vereins TSG Hoffenheim, sowie Alexander Waldi, der Geschäftsführer von 1899 Hoffenheim. Spieler kamen keine, sie machen zurzeit Urlaub.

Bis zum Eintreffen der Hoffenheim-Delegation unterhielt die Band "Rockin' Country" mit fetziger Livemusik. "A Horse with no Name" der Gruppe America gehörte zum Repertoire genauso wie der Klassiker "Knockin on Heaven's Door" von Bob Dylan oder "I Shot the Sheriff" von Bob Marley. Die Musik riss mit und Thomas Schmitz-Günther heizte die Stimmung zusätzlich an, als er die Fangemeinde aufforderte bei der Musik mitzugehen.

Und dann war es endlich soweit: Mit einem Fußball mit allen Unterschriften der Spieler trafen Mike Diehl und Kristian Baumgärtner ein und wurden herzlich von Fanclub-Präsident Matthias Gündler, und allen Hoffe-Fans begrüßt.

Mike Diehl entschuldigte sich für das Zuspätkommen: Ein Berner Sennenhund war in Walldorf aus einem überheizten Pkw zu retten. Die von ihm gerufene Polizei brach den Pkw auf und brachte das kurz vor einem Kollaps stehende Tier im Tierheim unter. Der ganze Marktplatz quittierte die Rettungsaktion mit Applaus.

Im Gespräch mit Moderator Schmitz-Günther blickte Kristian Baumgärtner in die Zukunft: "Es gibt eine klare Ansage: Im Wesentlichen wollen wir auf eigene Kräfte vertrauen und den Kader verkleinern."

Mike Diehl gestand im Rückblick freimütig ein, dass selbst ihm während der verkorksten Saison des Fußballvereins die Worte ausgegangen waren. "Was sag' ich heute, wenn das Spiel fertig ist", machte er sich im Angesicht der sich wiederholenden Niederlagen Gedanken. "Schließlich ist es meine Aufgabe im Spiel gute Laune zu machen; in der Saison war mir jedenfalls nicht danach." Zurück zu den früheren Tugenden will der Verein finden und auf junge Leute aus dem Verein setzen. Er verglich Hoffenheim mit dem kleinen gallischen Dorf aus den Asterix-Comics.

Hoffenheim-Geschäftsführer Alexander Waldi, der zehn Jahre in Neckargemünd wohnte und Mitglied des Fanclubs Neckartal ist, sprach ergänzend vom professionell geführten Dorfverein: "Verstecken brauchen wir uns aber nicht vor den Großen."

Den Fans sagten die Verantwortlichen des Fußballvereins ein Dankeschön für die Unterstützung in der Saison. Wie wichtig die Fans für eine Mannschaft sind, zeigte sich im Spiel gegen Dortmund als Hoffenheim 1 : 0 zurücklag und doch noch das Ruder herumriss: "Das hat viel Anerkennung von außen gebracht, dieser Riesenrabatz, den die Fans trotzdem gemacht haben", sagte Alexander Waldi. Die T-Shirts des Fanclubs wurden übergestreift und dann mischte man sich unters Publikum, um mit den Fans mitzufeiern.