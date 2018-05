Sandhausen. (heb) Mädchen mögen es organisiert und Jungs chillen lieber in den Tag hinein. Zumindest wenn man nach den Gewohnheiten im Sandhäuser Jugendtreff geht. Marion Weber vom Trägerverein Offene Jugendarbeit präsentierte dem Gemeinderat den Bericht für das vergangene Jahr des Jugendzentrums "UpDate".

Im Offenen Treff könnten die Kids spielen oder einfach Musik hören und chillen. Die Mitarbeiter seien zwar stets da, hielten sich aber bewusst im Hintergrund. Dieses Angebot nehmen Weber zufolge deutlich mehr Jungen als Mädchen wahr. Die Mädchen fühlten sich mehr zu organisierten Angeboten hingezogen. Beispielsweise zum Mädchentreff am Dienstagnachmittag, zum "Wii" spielen, Back- oder Bastelveranstaltungen. Jeden ersten Mittwoch im Monat bietet das Jugendzentrum einen Kochtag für Jugendliche an und einmal im Monat einen Kochkurs für Zehn- und Elfjährige.

Doch das feste Programm ist längst nicht alles, was das Jugendzentrum zu bieten hat. Insgesamt 23 einmalige Aktionen - von Kinderdisko bis Schlittschuhlaufen - gab es 2011. Zu den Ausflügen zählten auch eine GPS-Wanderung und eine Kanufahrt von Sinsheim nach Zuzenhausen. Dieses Jahr sind ein Pokerturnier sowie ein Kicker-Turnier mit anderen Jugendzentren geplant. Unter anderem stehen ein Besuch im Jungen Museum Speyer, Ausflüge zum Europa-Park, Stuttgarter Zoo, in die Socc-Arena Heidelberg und ins 3-D-Kino nach Sinsheim sowie Bowlen in Mannheim auf dem Programm. Seit diesem Jahr werden auch regelmäßig Tanzkurse für Kinder angeboten, so Weber. Die Beteiligung an den Turnieren wie Dart, Kicker, Tischtennis oder Billard habe leider nachgelassen. Die Kids wollten lieber unter sich spielen.

Der Statistik zufolge besuchten vergangenes Jahr 3889 Kinder und Jugendliche den "Offenen Treff", darunter 2960 Jungen und 929 Mädchen. Das sind 636 Besucher mehr als im Jahr zuvor. Verschoben hat sich nach Aussagen Webers das Altersverhältnis: Waren 2010 noch rund 60 Prozent der Besucher zwischen zehn und 14 Jahre alt und 40 Prozent zwischen 15 und 18 Jahren, so hat sich das Verhältnis letztes Jahr umgedreht. Die Älteren seien durch die Renovierungsarbeiten zwei Jahre weggeblieben, hieß es. Jetzt kämen sie wieder. Vier von fünf Besuchern kamen aus Sandhausen. Die Einzelfallhilfe sei verstärkt nachgefragt worden, also Bewerbungen schreiben, Streitschlichtung, Beratung bei Familienproblemen in der Familie.

70.000 Euro investiert die Gemeinde jährlich in den Jugendtreff. Das Geld ist in Bürgermeister Georg Klettis Augen gut angelegt. Der Zustand der Billardtische biete allerdings "erhebliches Verbesserungspotenzial". Knapp 4 000 Euro seien hierfür im Haushalt vorgesehen.

Info: Der Treff im Keller der Festhalle in der Kleegartenstraße ist von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr und dienstags bis 21 Uhr geöffnet.