Von Roland Fink

Gaiberg. Mitte Mai können die Gaiberger Gewerbetreibenden schon mal mit dem Geldzählen anfangen. Es ist Halbzeit bei den D-Mark-Wochen und eine erste Bilanz kann gezogen werden. Im elften Jahr wandert die Mark hier schon zu den Mitgliedern des Gewerbevereins. Es ist außergewöhnlich, dass die alte Währung immer noch in Läden angenommen wird. Und das mittlerweile nicht nur in Gaiberg.

Für 1800 D-Mark einen neuen Rasenmäher kaufen? Kein Problem, im Motorland Wetzel in Heidelberg-Ziegelhausen. Geschäftsinhaber Geiger wohnt in Gaiberg, ist Mitglied im dortigen Gewerbeverein und nimmt auch D-Mark an - so wie etliche Kollegen in den Nachbargemeinden, die Mitglied im Gaiberger Gewerbeverein sind.

"Am Anfang des Monats läuft es immer noch etwas schleppend, doch dann kommen die Leute", erzählt Gitta Stadler vom Café Schneider in Gaiberg. Aus Walldorf, Heidelberg, Hockenheim kommen die Mark-Besitzer. "Gestern hat jemand aus Mannheim angerufen, der will auch noch hier einkaufen", berichtet sie weiter. Immer wieder tauchen D-Mark-Beträge auf. Dass im Wonnemonat Mai in Gaiberg das Geld umgesetzt werden kann, hat sich im Land herumgesprochen.

Der magische Rechenwert von 1,95583 ist in der Bäckerei Schneider auf eine Blechdose geklebt. So kann jeder hinter der Theke in Euro umrechnen. "Für einen 100-DM-Schein Brötchen oder Backwaren kaufen, ist meist zu viel", so Christina Stadlers Beobachtung. "Gerne werden Lebensmittel mit dazu gekauft."

In der Linden-Apotheke hat Apotheker Rolf-Dieter Schätzle notiert, woher das alte Geld eigentlich kommt. "Ich frage ab und zu, die Kunden erklären immer gerne, wo sie fündig geworden sind." So sind plötzlich 200 D-Mark aus dem Gesangbuch geflattert, ein 20er-Schein wurde in der Brieftasche des verstorbenen Vaters entdeckt. Eine Sammlung alter Geldbeutel sollte an die Neckargemünder Tafel abgegeben werden, beim Durchstöbern kamen immerhin 40 D-Mark zusammen. Etliche Hunderter liegen in der DM-Kasse des Apothekers.

Im Berghof "Weinäcker" bei Manfred Müller wird gerne eingekehrt. Wenn noch Mark übrig sind, stellt Müller auch einen Gutschein in Euro aus. Der kann dann auch nach den DM-Wochen eingelöst werden. Elektrotechnik Bauer, im Gasthof "Alter Kohlhof", bei Heizung-Sanitär Wagner in Waldhilsbach, im Gaiberger Bonsai- und Pflanzenhof Ebert, bei Dental Bollack, bei Garten- und Landschaftsbau Steffen und bei Haessmedia in Bammental oder beim "fahrenden" Metzger Müller kann bis zum 31. Mai noch mit D-Mark bezahlt werden. Ebenso bei Holzbau Endruschat oder der Schreinerei Beck in Bammental. Sogar wer derzeit einen Rechtsstreit führt, kann bei Eric Schuh das Anwaltshonorar in D-Mark begleichen.