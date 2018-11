Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ausgerechnet die Eppelheimer, deren Wappentier ein Stallhase ist, leiden unter einer Kaninchenplage im Süden ihrer Stadt. Die Population der hoppelnden Feldbewohner soll bei rund 10.000 Tieren liegen. Und wenn diese Wildkarnickel Hunger haben, futtern sie alles, was ihnen an Feldprodukten in die Pfoten fällt. Sobald Horst Fießer vom gleichnamigen Reiterhof an der Birkigstraße seine Felder bestellt hat, kann er dabei zusehen, wie am frühen Morgen und am Abend die Kaninchen aus ihren Bauten kommen und die zarten Pflänzchen seiner ausgebrachten Wintergerste oder den Winterweizen anknabbern. Die Höhe der Ernteeinbußen auf den Feldern liegen im Schnitt zwischen einem Viertel und einem Drittel, so sagt er.

Seit Jahren kann man im Eppelheimer Süden eine gestiegene Zahl von Kaninchen feststellen, informierte Horst Fießer. Er vertritt als Sprecher neun Landwirte und die ortsansässige Gärtnerei. Den Grund für das Kaninchenproblem sieht er in der Vernachlässigung der ruhenden Flächen und Biotope. "Die Kaninchen finden dort perfekte Rückzugsräume und die natürlichen Feinde wie Füchse und Greifvögel haben keine Chance, die Kaninchen zu jagen", erklärt er. Auch für die Jäger seien die dicht bewachsenen Flächen ein Problem. "Die Kaninchen sind nicht lange auf dem freien Feld zu sehen, sondern finden überall Unterschlupf."

Nicht zu vernachlässigen seien auch die Baumaßnahmen der Rudolf-Wild-Werke auf westlicher Seite der Kreisstraße. Dadurch hätte sich die Ansiedlung der Kaninchen auf die übrigen Felder verschoben.

Die Kaninchenplage wurde von Fießer bereits Ende letzten Jahres bei einer Begehung im Eppelheimer Süden mit den Grünen angesprochen. Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling forderte daraufhin bei einer Gemeinderatssitzung die Stadtverwaltung auf, tätig zu werden. Notfalls wollte die Fraktion einen entsprechenden Antrag einbringen, um eine ökologisch verträgliche Lösung für die Kaninchenpopulation im Eppelheimer Süden zu finden.

Mit dem Stichwort "ökologisch verträglich" ist auch Horst Fießer einverstanden und er weiß, dass heute eingeleitete Maßnahmen erst in zwei bis drei Jahren Besserung bringen werden. "Wir sind zur Eindämmung der Plage nicht auf eine schnelle Lösung aus und wollen jetzt kurzfristig keine Jäger einsetzen." Für ihn sind auch die natürlichen Feinde der Kaninchen von Bedeutung. "Tiere wie der Fuchs gehören zum Eppelheimer Süden. Sie leben mit den Menschen und sorgen dafür, die Population von Mäusen, Ratten und Kaninchen auf natürliche Weise zu regeln", sagt er. Fießer möchte im Verbund mit der Stadt, den Landwirten, den Jägern und dem Naturschutzbund agieren.

Die Fehlentwicklung auf den Eppelheimer Feldern auf sanfte Weise korrigieren möchte auch Bürgermeister Dieter Mörlein: "Entstanden ist die Kaninchenplage in unserer Feldflur, weil immer intensivere Landwirtschaft mit immer größeren Maschinen betrieben wird; dabei stört jeder Baum und jeder Strauch." Die Rückzugs- und Schlafplätze für die natürlichen Feinde der Kaninchen seien so verschwunden. Und der Mensch ergänze diese Fehlentwicklung, indem er beispielsweise den Fuchs wegen Tollwutgefahr bejage. Wenn man die Kaninchen dezimieren wolle, müsse man langfristig denken und planen. Mörlein stellte klar: "Für mich kommt eine schnelle Lösung wie beispielsweise das Töten der Tiere nicht in Betracht."

Mittelfristig möchte er ein tiergerechtes vernetztes Biotop vom Eppelheimer Wald über das ehemalige Zwirn-Gelände bis hin zum Feldkreuz schaffen. Darin müssten alle Möglichkeiten vorhanden sein, dass Raubtiere und Raubvögel leben, horsten und jagen können.

Damit wäre das natürliche Gleichgewicht wieder hergestellt. Mörlein: "Der Mensch hat darin nichts verloren."

Bei einem Begehungstermin mit Peter Schmitt vom Umweltamt der Stadt wurden erste Schritte besprochen. Zu den Maßnahmen gehört der Rückschnitt der mächtigen Brombeerhecken am ehemaligen Zwirn-Gelände. An anderer Stelle setzt man auf Magerrasen und flachen Wuchs zur Offenhaltung der Flächen.

Dass sich über ein paar Jahre hinweg die Zahl der Wildkaninchen erhöht, ist übrigens nichts Besonderes. Umweltexperte Schmitt führt es darauf zurück, dass in den letzten Jahren keine Krankheiten aufgetreten sind und die Kaninchenpopulation dadurch gesund geblieben ist.