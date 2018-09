Vor etwa einem Monat begannen die Bauarbeiten am OEG-Bahnhof der Bergstraßengemeinde - und alles läuft nach Plan. Foto: Alex

Dossenheim. (teu) Mitte Mai rollten die ersten Bagger an, jetzt ist die Baugrube komplett ausgehoben: Die Bauarbeiten zum "Business-Startup-Center" (BSC) am alten OEG-Bahnhof sind in vollem Gange - "und alles läuft nach Plan", lässt Karl-Heinz Laufer verlauten. Der Mann vom Dossenheimer Bauamt ist zufrieden. Zumal auch die Verkehrsumleitung des Baustellenschwerverkehrs über die Bahnhof-, Richard-Wagner- und Beethovenstraße "absolut reibungslos" verlaufe, wie er gegenüber der RNZ sagt.

Nach dem Abriss des in die Jahre gekommenen Bahnhofsgebäudes und dem ersten Spatenstich für den BSC-Neubau vor gut fünf Wochen ist die Brettener Bauunternehmung "Harsch Bau" im Auftrag des Bauherren "Business-Startup-Center Dossenheim" derzeit mit dem Kellerunterbau auf dem insgesamt 1700 Quadratmeter großen Areal beschäftigt. Ein Kran steht bereits, der nächste wird kommende Woche gestellt. Denn dann sollen nach dem Aushub der Fundamente die Betonierarbeiten weiter vorangetrieben werden. Wenn diese in voraussichtlich vier Wochen fertiggestellt sind, wie Karl-Heinz Laufer schätzt, wird erstmals die Bodenplatte des Kellers zu sehen sein.

Das moderne Büro- und Geschäftshaus, das derzeit unter der Ägide des Karlsruher Architektenbüros Romanowski am Standort des ehemaligen OEG-Bahnhofes entsteht, soll über maximal drei Geschosse verfügen. Das Erdgeschoss ist mit einer Fläche von 455 Quadratmetern in L-Form konzipiert. Hier werden ab dem nächsten Frühjahr wieder der Kiosk samt Bistro sowie das Schreib- und Spielwarengeschäft Faludy zu finden sein; neu hinzu kommen ein Hörakustiker und ein Café.

Ins Obergeschoss will eine Steuerberatungskanzlei einziehen; Einzelbüros mit Besprechungsraum und Terrasse sollen im Dachgeschoss untergebracht werden, dessen Grundfläche um mehr als ein Viertel kleiner ausfallen wird als die des Erdgeschosses.