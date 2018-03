Neckargemünd-Dilsberg. (lx) Einen halben Monat früher als üblich verließ dieser Maikäfer das Erdreich und krabbelte in einem Garten im Bannholzweg auf dem Dilsberg herum. Hier fand ihn am Mittag des 2. April der frühere RNZ-Mitarbeiter Frans Hermans und lichtete ihn gleich auf der aktuellen RNZ vom selben Tag mit Löwenzahnblüte und -blatt ab. Damit keiner an einen Aprilscherz denken sollte.

Nein, das bei Kindern so beliebte Krabbeltier mit den roten Fühlern war echt und folgte wohl den lockenden Sonnenstrahlen der letzten Wochen und Tage. Jetzt entwickelt der Käfer erst einmal einen Mordsappetit und frisst, was der Blätterwald hergibt.