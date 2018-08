Neckargemünd-Waldhilsbach. (kaz) Der ehemalige Dorfladen von Waldhilsbach wird derzeit für eine Ausstellung des Deutsch-Äthiopischen Vereins genutzt. Doch dies ist nur eine Zwischenlösung bis Mitte Oktober. Was dann mit den Ladenräumen in der Heidelberger Straße passiert, ist weiter unklar. Für einen genossenschaftlichen Dorfladen, wie ihn eine Bürgerinitiative in dem Neckargemünder Stadtteil mit den knapp 1400 Einwohnern plant, fehlen noch über 200 Unterstützer.

Der Vermieter der Räume, Bernhard Schulte-Kemna, ist selbst Mitglied jener Bürgerinitiative. Deren Idee: Vor Ort könnten frische Waren aus der Region und regionale Spezialitäten angeboten werden, denkbar wären auch ein "Bestell-Service" oder sonstige Dienstleistungen. Zudem könnte der Laden für weitere Ausstellungen oder andere Veranstaltungen genutzt werden. Im Idealfall wäre er dann auch eine gute Adresse für Durchreisende auf dem Weg zur Arbeit in Heidelberg oder sonst wo im Rhein-Neckar-Kreis.

"Leider haben wir am Ort beziehungsweise in der Gemeinde noch nicht genügend Unterstützung gefunden", verlautet es jetzt aus dem Kreis der Bürgerinitiative, die sich nach den Sommerferien wie gewohnt wieder montags um 20.15 Uhr im Gasthaus Krone zum Stammtisch treffen will. Im Juli hatte die Initiative Rüdiger Egenlauf, den Ortsvorsteher von Tairnbach, zu Gast. Dort soll im September ein genossenschaftlich organisierter Dorfladen öffnen, dafür haben über 232 Bürger und auch Vereine Anteile mit einem Gesamtwert von rund 40 000 Euro an der Genossenschaft erworben.

Die Bürgerinitiative in Waldhilsbach hat bisher um die 60 Mitstreiter. Es müssten aber etwa 300 werden, um den Dorfladen in neuer Form zu eröffnen. Mit einer Einlage von etwa 100 Euro wären Interessierte dabei. "Mir wäre es das wert", so Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn, die im ehemaligen Dorfladen jetzt eine spannende Lesung veranstaltete.

Die Waldhilsbacher Bürgerinitiative will jedenfalls weiter am Ort und in Nachbargemeinden für ihre Sache werben und ist überzeugt: Einen Versuch ist es auf alle Fälle wert. "Mitmacher gesucht - wir brauchen euch" heißt es auf einem Infozettel. Darauf wird die Bevölkerung auch aufgefordert, ihre Wünsche zu äußern, also was sie in dem Dorfladen gerne hätte. "Eine professionelle Bedarfsanalyse ist noch durchzuführen" heißt es weiter. Doch eigentlich würde es schon genügen, wenn sich möglichst viele Waldhilsbacher oder eben auch Einwohner von Nachbargemeinden für das Projekt interessieren würden.

Bernhard Schulte-Kemna hat nun schon seit Monaten auf mögliche Mieteinnahmen verzichtet, um einem neuen Dorfladen eine Chance zu geben. Sollte sich allerdings bis zum Jahresende nichts Konkretes abzeichnen, würde er die Räume zur Neuvermietung ausschreiben.