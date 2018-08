Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Offensichtlich sind die meisten Sandhäuser mit der Verkehrssituation im Ort zufrieden. Wie anders ist es zu erklären, dass der Einladung der Gemeinde zu einer Bürgerversammlung zu diesem Thema nur rund 130 Personen gefolgt waren. "Ich gebe zu, ich hätte mir mehr Resonanz gewünscht", sagte Bürgermeister Georg Kletti angesichts der vielen leer gebliebenen Stühle in der Festhalle.

Stefan Wammetsberger vom Verkehrsingenieurbüro Koehler und Leutwein konzentrierte sich bei der Vorstellung des Verkehrsentwicklungsplans auf den "motorisierten Individualverkehr", da dieser am meisten unter den Nägeln brenne. Seinen Ausführungen lag eine Verkehrsanalyse aus dem Jahr 2008 zugrunde, die bereits mehrfach im Gemeinderat behandelt worden war.

Dass der Verkehr hausgemacht ist, machte der Verkehrsexperte deutlich. Knapp 50.000 Fahrten am Tag gingen auf das Konto der Einwohner, während der Anteil des Durchgangsverkehrs nur 13 Prozent betrage. Nach seinen Angaben wurden besonders viele Kraftfahrzeuge im zentralen Abschnitt der Hauptstraße und an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße gezählt. Hier sah der Verkehrsplaner den größten Handlungsbedarf. Nicht zuletzt, da in diesem Bereich viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs seien und die meisten Busse verkehren. Nach seinen Angaben wurden in der Hauptstraße pro Tag 200 Linienbusse und 240 Lastwagen gezählt. Er hielt es für wichtig, durch eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs die Attraktivität des Zentrums und der Geschäfte zu steigern.

Mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen stellte der Verkehrsplaner verschiedene Varianten für Verkehrsberuhigung im Ortszentrum vor. Dazu gehörte eine Fußgängerzone, die Verkehrsberuhigung der Hauptstraße, eine Einbahnstraßenregelung für die südliche Hauptstraße, eine Verkehrsberuhigung für Haupt- und Bahnhofstraße und eine flächenhafte Verkehrsberuhigung des gesamten zentralen Bereichs. Den Nachteil der meisten Varianten sah Wammetsberger darin, dass sie zu erheblichen Belastungen nahe gelegener Wohnstraßen führten. Als beste Lösung stellte der Stadtplaner die Verkehrsberuhigung des gesamten Ortszentrums dar, da der Verkehr im Wesentlichen auf die Umgehungsstraße verlagert würde. Nur vergleichsweise geringfügig zunehmen würde er in einzelnen Straßen wie der Großen Ringstraße und der Büchertstraße.

Als Beispiel für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung führte er unter anderem den Schlossplatz in Schwetzingen an, der gepflastert und niveaugleich ausgebaut worden war.

Angesichts der Tatsache, dass die Verkehrszählung 2008 stattfand, die Bürgerversammlung aber erst vier Jahre später, fragte ein Bürger nach dem Realisierungszeitraum. Dieser hängt in erster Linie von den Finanzen ab, hieß es. In der Hauptstraße stünden ohnehin Sanierungs- und Kanalarbeiten an.