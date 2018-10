Von Thomas Frenzel

Neckargemünd/Bammental. Fragen über Fragen. Sie wirft ein schlimmer Verkehrsunfall auf, zu dem es am frühen Sonntag auf der Bundesstraße B 37 am Ortseingang von Neckargemünd gekommen war. Aller Wahrscheinlichkeit infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein Fiat Stilo auf einen geparkten Bus geschleudert. Der Fahrer suchte das Weite - zurück blieben zwei teils schwer Verletzte. Mittlerweile wurde der mutmaßliche Unfallverursacher von der Polizei festgenommen.

Der Unfall ereignete sich etwa um 4.45 Uhr. Es hatte geregnet, die Straße war nass. Und der aus Richtung Heidelberg kommende Fahrer des Fiat verlor in der leichten Linkskurve am Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und prallte mit voller Wucht mit dem Heck in einen Verkehrsbus, der am rechten Fahrbahnrand auf der verlängerten Busspur der Haltestelle Kümmelbacherhof geparkt war. Nicht selten sind hier Busse abgestellt.

Der Aufprall war gewaltig. Obwohl der Bus am Heck getroffen wurde, barst vorne am Fahrerplatz infolge der Wucht die Seitenscheibe. Und komplett zertrümmert wurde das linke Heck des Fiat. Der 20-jährige Mitfahrer auf dem Rücksitz hatte Glück im Unglück, dass er rechts saß: Er überlebte verletzt, ebenso der gleichaltrige Beifahrer. Um die beiden bosnischen Staatsangehörigen kümmerten sich Notarzt und Rotes Kreuz, die auch die Einlieferung ins Krankenhaus übernahmen.

Vom Fahrer des Fiat fehlte auch gestern Abend noch jede Spur, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage. War der Fahrer in Schock davongelaufen, war er verletzt, war Alkohol im Spiel gewesen? Nach RNZ-Informationen soll er noch bei einer nahen Tankstelle gesehen worden sein. Indessen: Die Suche nach Mann endete gestern erfolglos, sagte Schätzle. Unklar blieb auch die Frage nach dem Fahrzeughalter: Das Auto war lediglich mit einem Kurzzeitkennzeichen zugelassen.

Alarmiert wurde auch die Neckargemünder Feuerwehr, zur Ausleuchtung und zur Absicherung der Unfallstelle. Im Einsatz waren 16 Mann, berichtete Abteilungskommandant Udo Braun, der aus Erfahrung um die Gefährlichkeit der Linkskurve am Ortseingang weiß: Im Mai 2009 war dort ein junger Mann tödlich verunglückt. Auch er war aus Richtung Heidelberg gekommen, ins Schleudern geraten.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall war es bereits am Samstag gegen 18.45 Uhr bei Bammental auf der B 45 in Höhe der Einmündung der L 600 gekommen. Ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer wollte von der Bundes- nach links in die Landesstraße abbiegen und hatte laut Polizei den Vorrang eines entgegenkommenden Kia missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 32-jährige Kia-Fahrerin leicht verletzt.