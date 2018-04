Abstimmung per Handzeichen in kleiner Runde: Beim Auflösungsbeschluss für den St. Ilgener Sängerbund gab es nur eine Enthaltung. Das Aus des traditionsreichen Gesangvereins hatte sich schon seit längerem angekündigt. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Freitag, der Dreizehnte. Dieses Sitzungsdatum für die Mitgliederversammlung sei nicht bewusst gewählt worden, gab Bernd Schröter zu verstehen. Vielmehr ging es dem Vorsitzenden des MGV Sängerbundes 1876 St. Ilgen darum, das Unvermeidliche nicht noch länger hinauszuziehen - sprich: den Mitgliedern die Auflösung des Vereins vorzuschlagen. Exakt 16 Mitglieder hatten den Weg ins Elisabeth Bildstein-Zimmer der Aegidiushalle, um über diesen einzigen Tagesordnungspunkt abzustimmen.

Wehmut machte sich breit als der stellvertretende Vorsitzende Thomas Mayer die Gründe nannte, die letztlich zur Auflösung des Vereins führten. Zum einen haben alle unternommenen Anstrengungen zur Mitgliederwerbung, darunter die Gründung eines gemischten Chores 2002 oder des Projektchores "Six forty five" im Jahr 2008, nicht in dem gewünschten Maße Erfolg gezeigt. Zum anderen fehle dem Verein aufgrund der geringen Mitgliederzahl auch die finanzielle Basis, um Dirigentin, Proberaummiete, Noten, Strom und Versicherungen weiterhin zu bezahlen. 2009 habe man unter neuer Vorstandschaft nochmals mit neuen Veranstaltungsideen und einer intensiven Sponsorensuche versucht, den Verein für interessierte Sängerinnen und Sänger attraktiver zu gestalten und dadurch am Leben zu erhalten. "Unsere Ideen sind immer gut angekommen", erinnerte Mayer mit Blick auf die vielen Veranstaltungen wie die "Tage der offenen Tür", das "Nachtwächtersingen", das Entenrennen bei der Kerwe, das Singen am Volkstrauertag oder an Heiligabend und der musikalische Menüabend, der unter dem Motto "Mit allen Sinnen genießen" veranstaltet worden war.

Ambitionierte Bestrebungen waren da, sagte Mayer, aber es klappte nicht: "Jetzt sind wir in der Situation, mit sieben Sängerinnen und fünf Sängern keine schlagkräftige Sängergruppe mehr zu haben." Ohne Chor lassen sich aber keine öffentlichen Auftritte bewerkstelligen und daher auch kein Geld erwirtschaften. Dennoch empfinde man die Vereinsarbeit nicht als gescheitert - es konnten nur keine weiteren Mitglieder generiert werden.

Die Weichen zur Vereinsauflösung wurden mit dem Rücktritt der Vorstandschaft bereits bei der Jahreshauptversammlung im Juni gestellt. Bis zur Mitgliederversammlung im September hatte sich keine neue Führungsriege gefunden. Auch am Versammlungsabend erklärte sich unter den Anwesenden keiner bereit, den Verein weiterzuführen.

Ein Mitglied machte den Vorschlag, den Verein doch zwei Jahre ruhen zu lassen. Hier sah aber die Vorstandschaft das Problem der Finanzierung. Ein anderer Sänger bemängelte, dass sich der Verein nicht schon in früheren Jahren, als man noch 50 Männerstimmen zählte, für einen gemischten Chor öffnete oder das Angebot für einen Kinder- oder Jugendchor annahm. Heute spüre man die Auswirkungen der damaligen Fehlentscheidungen, meinte er.

Vizedirigent Rudi Sailer war der Meinung, dass weitere Versuche, den Verein am Leben zu halten, nichts mehr bringen: "Wir müssen einen Schlussstrich ziehen - lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende." Wichtig war ihm, dass sich der Chor mit einem schönen Konzert von der Bevölkerung verabschiedet. Und so kam es zur Abstimmung über den einzigen Tagesordnungspunkt: der Vereinsauflösung. Mayer wies darauf hin, dass der Verein auch bei Antrag auf Auflösung erst in einem Jahr gelöscht werde. "In dieser Zeit kann er wiederbelebt werden."

Der MGV St. Ilgen wurde nach 40 Sitzungsminuten ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung zu Grabe getragen. Als Liquidatoren wurden die beiden Vorsitzenden Bernd Schröter und Thomas Mayer bestimmt. Sie werden die gesamte Abwicklung übernehmen.

Eventuelles Guthaben, Vereinsbesitz und Noten werden der Stadtverwaltung zur Verwahrung übergeben, informierte Mayer. Nach zehn Jahren wird das Vereinsvermögen einem gemeinnützigen Zweck in St. Ilgen zugeführt. Sollte sich in dieser Zeit in St. Ilgen ein Verein mit ähnlichem Vereinszweck gründen, kann dieser das Erbe des MGV erhalten.

Die Sängerinnen und Sängern des MGV Sängerbund 1876 St. Ilgen haben übrigens von gleich vier Gesangsvereinen aus der Umgebung die Offerte vorliegen, unter deren Dach ihrem Hobby nachzugehen. Zunächst aber plant der kleine Chor erst einmal mit seiner Dirigentin Olga Gorobchuk ein Abschiedskonzert und zwar am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der "Alten Fabrik".