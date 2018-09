Von Christoph Moll

Sandhausen. Kein Name ist in Sandhausen so sehr mit dem Kampf gegen den Rückbau der L 600 verbunden wie der von Frank Kleinbongardt. Kein Wunder: Schließlich war er der Mann, der der Petition gegen den Rückbau sein Gesicht gab. Über 5000 Menschen schlossen sich vor vier Jahren seiner Initiative an und gaben ihre Unterschrift. Inzwischen ist klar: Der Rückbau der L 600 ist wohl kaum mehr aufzuhalten, nachdem der Sandhäuser Gemeinderat ein Konzept mit Alternativen wegen zu hoher Kosten und Risiken abgelehnt hat. Frank Kleinbongardt hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Warum, das verrät der 44-jährige Technische Lehrer für Metall an einer beruflichen Schule, Prädikant im Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz und Vater dreier Töchter im RNZ-Interview.

Herr Kleinbongardt, der Kampf gegen den Rückbau scheint verloren. War also alles umsonst?



Nein, das würde ich nicht sagen. Es ging auch nie um einen Kampf im Sinne eines Wettbewerbs. Es ging um die Sache. Und ich glaube auch, dass es noch nicht vorbei ist. Ein Rückbau wäre nicht im Sinne der Petition. Ich sehe den Landtag nun in der Pflicht. Dieser ist der Empfehlung des Petitionsausschusses gefolgt, auf den Rückbau zu verzichten, Alternativen zu finden und diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe in entsprechender Art anzuweisen. So funktioniert hoffentlich unsere Demokratie: Die Legislative - in dem Fall der Landtag - beschließt, die Exekutive - hier das Regierungspräsidium - führt aus. Daran werde ich auch in letzter Konsequenz erinnern. "Das ist Schilda", würde ich auch dem Landtagspräsidenten ins Gesicht sagen. Was hier passiert, kann man einem aufgeklärten Mitteleuropäer im Jahr 2014 nicht erklären.

Trotzdem: Mit der Entscheidung des Gemeinderates dürften Sie nicht glücklich sein.



Sagen wir es so: Ich kann sie nachvollziehen, sie ist für mich schlüssig. Denn es kann nicht sein, dass alle Kosten an der Gemeinde hängenbleiben. Wenn ich das vor vier Jahren gewusst hätte, hätte es einen weiteren Punkt in meiner Petition gegeben: nämlich, dass die Maßnahmen "kostenneutral" für die Gemeinde sind. Die Kosten für die alternativen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen hätte die Gemeinde wohl stemmen können. Dafür hätte eine Abgabe erhöht werden müssen, das wären drei Euro pro Einwohner im Jahr gewesen. Aber nicht den Unterhalt der L 600, die jetzt eine Gemeindestraße ist. Die Straße wird schließlich nicht nur von Sandhäusern genutzt. Die Gemeinde hat ja nicht mal einen Schneepflug, der für die Straße geeignet wäre. Das ist eher eine Gehweg-Kehrmaschine.

Wie beurteilen Sie die Rolle der Stadt Heidelberg und der Naturschutzverbände, die auf den Rückbau pochen?



Die Stadt Heidelberg verhält sich seltsam. Für mich unerklärlich dabei ist, dass der Heidelberger Stadtteil Kirchheim wahrscheinlich am meisten vom Bestand der beiden Straßen B 535 und L 600 als zwei Routen gen Westen profitiert. Das Verhalten der Naturschutzverbände ist aber eine Unmöglichkeit. Zu argumentieren, dass Tausende Mitglieder hinter den Forderungen stehen, ist Unsinn. Es wird auf Recht gepocht, wo es nur ein vermeintlich sehr veraltetes Recht gibt. Stattdessen werden wertvollere Maßnahmen abgelehnt. Die allergrößte Unverschämtheit ist dann noch die Drohung mit gerichtlicher Klage gegen alle weiteren durchaus Sinn machenden Schritte.

Wieso haben Sie sich vor vier Jahren so sehr für die Sache eingesetzt?



Dass damals der Rückbau der Straße "Am Forst" in der Diskussion war, hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich habe Bürgermeister Georg Kletti daheim angerufen und gefragt, welche Möglichkeiten zur Verhinderung es gibt, als Bürger in letzter Konsequenz etwas zu tun. Der Rathauschef und die Gemeinderäte durften keine Petition einreichen, ich hingegen schon. Vieles war damals mit heißer Nadel gestrickt, weil zwischen meiner Anfangsaufregung und der Abgabe der Petition in Stuttgart gerade mal sechs Wochen lagen. Aus heutiger Sicht war das zu wenig, um alle späteren Eventualitäten mit zu bedenken.

Auf einmal kannte Sie in Sandhausen fast jeder. Hat das Interesse in den letzten vier Jahren abgenommen?



Ja, durchaus. Aber ich bin im Laufe der vier Jahre immer wieder an den Haustüren Sandhausens auf die L 600 angesprochen worden. Ich habe auch immer hoffnungsvoll geantwortet. Eigentlich war die Sache nach den positiven Entscheidungen des Petitionsausschusses und des Landtages für mich erledigt, es schien ja nur noch um Formalitäten zu gehen. Ich hatte das Gefühl: Wir haben es geschafft. Aus dem Rathaus habe ich aber immer wieder mal gehört, dass noch gerangelt wird. Nach der Entscheidung des Gemeinderates sind nun viele Köpfe nach vorne gesunken - auch meiner. Ich bin aber nicht nur enttäuscht vom Regierungspräsidium und vom Landtag, ich rege mich auch auf. Letztendlich geht es um unsere Steuergelder. Mir selbst macht aber keiner einen Vorwurf. Viele haben gesagt: "Es lag nicht an dir."

Welche Chance sehen Sie jetzt noch?



Der Landtag hat im Wortlaut beschlossen, dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Regelung der Alternativen zum L 600-Rückbau "unter Federführung des Regierungspräsidiums" erarbeitet wird. Das heißt für mich nicht, dass das Regierungspräsidium diesen Vertrag aufstellt und sagt, dass dieser nicht mehr verhandelbar ist und dass die, die zahlen, als letztes befragt werden. Das hätte vorher passieren müssen. Stattdessen hätten sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und den Vertrag gemeinsam aufsetzen müssen. Das kann noch nachgeholt werden. Es müsste eine Art "Schreibwerkstatt" geben, in der der Vertrag von der ersten Zeile an besprochen wird. Das Regierungspräsidium muss Vermittler sein. So sollte es jedenfalls der Landtag der untergeordneten Behörde in Karlsruhe in Auftrag geben. Der nächste Schritt wäre ein nochmaliger Beschluss des Petitionsausschusses. Die Erweiterung der Petition beziehungsweise eine neue Petition wäre erst die letzte Möglichkeit. Diese würde dann beinhalten, dass alle negative Folgen in puncto Kosten- und Verantwortungsübernahme für das Gelingen des Projektes von uns 14.500 Sandhäusern abgewehrt werden.

Wagen Sie eine Prognose: Wird es die L 600 nächstes Jahr noch geben?



Ja, denn die Alternative dazu muss umgesetzt werden. Die Düne am Brühlweg wird zu Trockenrasen, so wünsche ich es mir für alle Sandhäuser. Ich hoffe darauf, dass das Schildbürgertum ein Ende hat und der Menschenverstand siegt. Ich denke nach wie vor, dass auch Verwaltungsmitarbeiter Menschen sind. Irgendwann muss das Menschliche zu Tage treten und hoffentlich doch nach langen Kampf den Sieg erlangen.