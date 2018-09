Heiligkreuzsteinach. (fi) Fünf treten an, doch nur eine oder einer kann es werden: In einer Woche, am 11. November, wählt Heiligkreuzsteinach einen neuen Bürgermeister. Und mit der offiziellen Kandidatenvorstellung geht der Wahlkampf in die heiße und entscheidende Phase: In der Steinachtalhalle stellen am Montag, 5. November, ab 19 Uhr Roland Prinz (57), der SPD-Ortsvorsitzende Daniel Schollenberger (25), die CDU-Gemeinderätin Sieglinde Pfahl (45), das FDP-Mitglied Alexander Kohl (46) sowie Wolfgang Schiffter (58) sich und ihre Ziele vor. Dafür haben sie jeweils eine Viertelstunde Zeit. Anschließend stehen die Kandidaten gemeinsam für Fragen zur Verfügung. Die RNZ stellte den fünf Kandidaten im Vorfeld fünf Fragen, die Reihenfolge der Antworten entspricht der Reihenfolge der Bewerber auf den Stimmzetteln.

Was reizt Sie daran, Bürgermeister/in der Odenwaldgemeinde Heiligkreuzsteinach zu werden?

Prinz: Das Wohlergehen unseres Ortes liegt mir am Herzen. Ich habe mich ins Gemeindewesen eingebracht, den Kinder- und Jugendförderverein gegründet, Bewerbungs- und Internettraining angeboten, im Rahmen eines Projektes die Technik im Neubau des Bürgersaales und Kindergartens realisiert. Nun möchte ich neben den angesprochenen Sachen noch mehr bewirken, dies lässt sich in der Position des Bürgermeisters am besten bewältigen. Ich identifiziere mich mit diesem Ort, hier lebe ich und möchte ihn weiter gestalten. Das Amt des Bürgermeisters bringt Pflichten mit sich, aber auch gute Möglichkeiten, Veränderungen herbeizuführen. Ich möchte den Ort, in dem ich seit über 25 Jahren wohne, weiter voranbringen. Wandlung gehört zum Leben, gemeinsam möchte ich diesen Schritt mit Heiligkreuzsteinach gehen.

Schollenberger: Heiligkreuzsteinach ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen und fest verwurzelt. Es ist der Ort, in dem ich zu Hause bin und der mir am Herzen liegt. Mit meiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde habe ich mich mit zahlreichen Sachverhalten rund um unsere Gemeinde befasst. Ich habe festgestellt, dass ich mit Ideen, durch Zuhören und mit aktiver Mitarbeit viel bewegen und unser Lebensumfeld mitgestalten kann. Als Bürgermeister möchte ich meine Fähigkeit, zu gestalten und zu vermitteln, zum Beruf machen - für ein lebenswertes Heiligkreuzsteinach, in dem wir uns zu Hause fühlen.

Pfahl: Vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Bürgermeister hat. Wer schon etliche Jahre Gemeinderätin ist und auf Erfahrungen im wichtigen Finanzbereich verweisen kann, stellt sich nicht abseits, wenn's um mehr Verantwortung geht. Ich will zeigen, wie für mich eine gute Bürgermeisterin ist: volksnah, einsatzfreudig, kämpferisch, hilfsbereit.

Kohl: Heiligkreuzsteinach ist meine Heimat, die mir sehr viel bedeutet. Ich sehe eine große Herausforderung darin, dass unsere Gemeinde auch in der Zukunft ein so lebenswerter Ort bleibt. Dafür zu arbeiten und dafür meine Fähigkeiten einzusetzen, stelle ich mir als eine sehr erfüllende Aufgabe vor.

Schiffter: Mich reizt der Gedanke, für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger Verantwortung zu übernehmen, und für alle, insbesondere auch für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein stets kompetenter Ansprechpartner zu sein.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf in den nächsten acht Jahren?

Prinz: Werbung neuer Bürger/innen, grüne Energie, schwarze Zahlen schreiben (Nullverschuldung).

Schollenberger: Heiligkreuzsteinach ist, dank der umsichtigen Amtsführung von Herrn Brand, in den meisten Bereichen bereits sehr gut aufgestellt. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, unsere Infrastruktur zu erhalten und punktuell zu verbessern, um der "Landflucht" entgegenzuwirken. In der Kinderbetreuung sowie bei der Energiewende müssen wir uns flexibel an die Bedürfnisse und Vorgaben anpassen. Weiteren Handlungsbedarf sehe ich vor allem im Bereich Verkehr, bei der Unterstützung junger Familien und bei der Senioren- und Wirtschaftspolitik.

Pfahl: Es geht darum, was die Bürger sehen: Sie haben mir den Handlungsbedarf bei 1200 Bürgergesprächen und Hausbesuchen sowie bei 150 Beteiligungen an meiner Homepagemeinungsumfrage vorgegeben: geordnete Finanzen, Rekrutierung von Fördermitteln, gute Grundversorgung, bedarfsgerechte Betreuungs- und Bildungsangebote, Nahverkehr, Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Kohl: Der demografische Wandel und die mindestens mittelfristig sinkende Konjunktur wird unsere Gemeinde hart treffen. Es ist Fantasie und Tatkraft gefragt, dies abzufedern.

Schiffter: Wie festgestellt wurde, sinkt die Zahl unserer Bürger in der letzten Zeit merklich. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Meine Ziele sind die Erhöhung der Attraktivität unseres Ortes sowie die Steigerung der Lebensqualität besonders für junge Familien, um somit eine weitere Landflucht zu verhindern.

Können Sie drei Projekte nennen?

Prinz: Fotovoltaikanlagen (Kindergarten, Grundschule) auf weitere Gebäude öffentliche (unter anderem Bauvorhaben betreutes Wohnen und private) ausdehnen; Aufrechterhaltung der guten familiären Wohnbedingungen zur Werbung neuer Bürger/innen (wie Kindergarten, Kinderbetreuung, Sport- und Freizeitangebot, Verkehrsanbindung); die Nullverschuldung - ein Ziel, das in acht Jahren kaum realisierbar ist, aber auf einen guten Weg gebracht werden kann.

Schollenberger: Holzkraftwerk/Blockkraftwerk sowie Fotovoltaikanlagen zur Eigenversorgung des Schul-/Kindergartenareals; Mehrgenerationenhaus/Betreutes Wohnen; Gewerbeförderung.

Pfahl: Was ich will, ist eine aufstrebende Gemeinde mit Charme, selbstbewusstem Auftreten, modern und bestens gerüstet für die Zukunft. Eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Gemeinde mit hoher Wohn- und Lebensqualität und mit attraktiven Ortsteilen. Für "Heilig 2020" will ich eine bürgeroffene Zukunfts- und Innovationswerkstatt einrichten.

Kohl: Mit drei Projekten alleine werden wir die nächsten Jahre nicht meistern. Ich habe mich erst Mitte Oktober entschlossen, zu kandidieren. Schnell drei konkrete Arbeiten aus dem Ärmel zu schütteln, ist nicht meine Art. Vor allem, da ich auf Nachhaltigkeit und unternehmerische Grundsätze setze. Ich kann aber sagen, dass der Personennahverkehr eines meiner ersten Anliegen sein wird.

Schiffter: Erweiterung und Erhaltung unserer Sportanlagen und Spielplätze sowie die Vergrößerung des Sportangebotes; Baubeginn und Fertigstellung der geplanten Seniorenwohnanlage; Errichtung von zwei Blitzersäulen am jeweiligen Ortseingang und Ortsausgang zur Entschleunigung, besonders des zunehmenden Wochenenddurchgangsverkehrs, zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde wären außerdem die Folge.

Von wem werden Sie bei Ihrer Kandidatur unterstützt?

Prinz: Insbesondere von meinen Söhnen.

Schollenberger: Zahlreiche Hausbesuche haben mir gezeigt, dass ich von vielen Bürgern unterstützt werde, die sich in Heiligkreuzsteinach wohlfühlen, die unsere starke Gemeinschaft schätzen, die hier gerne leben und gleichzeitig Heiligkreuzsteinach für die Herausforderungen der Zukunft stärken wollen, sowie vom SPD-Ortsverein.

Pfahl: Von vielen Mitbürgern, die mich freundlich an der Haustür empfangen und mir sogar ihre Unterstützung anbieten. Selbstverständlich steht meine Familie hinter mir, die mir beim Straßenwahlkampf hilft. Bewusst bestreite ich meinen Wahlkampf allein, auf finanzielle Zuwendung verzichte ich. Warum? Ich will niemandem eine Gegenleistung schuldig sein müssen.

Kohl: Ich habe meine Kandidatur zunächst in einem sehr engen Kreis besprochen und war von den überaus positiven Reaktionen beeindruckt. Auch die spontane Hilfe beim Korrekturlesen, Aufstellen der Plakate und die vielen Angebote, meine Kandidatur zu unterstützen, bestätigten mich in meiner Kandidatur zum Bürgermeister. Falls mit Unterstützung ein Coach gemeint ist, kommt dies für mich nicht in Betracht. Schließlich muss ich auch als Bürgermeister die Sache selbst meistern.

Schiffter: Bei meiner Kandidatur werde ich von meiner Frau und meinen Söhnen sowie der gesamten Familie und Freunden unterstützt.

Was sagen Ihr/e Partner/in und Ihre Familie dazu?

Prinz: Meine Familie und gute Freunde stehen voll und ganz hinter mir.

Schollenberger: Meine Familie, Freunde und Bekannte stehen voll hinter meiner Entscheidung, als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu gehen. Sie waren von diesem Schritt nicht überrascht, da ich innerhalb unserer Gemeinschaft bereits vielfältig ehrenamtlich engagiert bin.

Pfahl: Seit fast 20 Jahren kümmere ich mich um meine Familie. Jetzt möchte ich etwas mehr für die große "Gemeindefamilie" tun. Mein Mann und meine altersentsprechend selbstständigen Kinder unterstützen mich ohne Wenn und Aber. Ohne ihren Rückhalt hätte ich nicht kandidiert.

Kohl: Ich bin Single und kann mich so diesem Amt ganz widmen. Für die moralische Unterstützung meiner Familie innerhalb und außerhalb des Ortes bin ich sehr dankbar.

Schiffter: Meine Kandidatur war keine einsame Entscheidung; diese wurde gründlich im Kreise meiner Familie besprochen. Somit steht meine Frau mit meiner gesamten Familie voll und ganz hinter mir.